Mann pågrepet for angrep på spillerbuss i Dortmund

Det var en 28 år gammel mann som ble pågrepet i en politiaksjon i delstaten Baden-Württemberg tidlig fredag morgen, får en rekke tyske medier opplyst.

Angrepet skjedde tirsdag kveld i påsken. To ble skadet, deriblant forsvarsspiller Marc Bartra.

Nyhetsbyrået DPA skriver at den mistenkte gjerningsmannen ikke antas å være ekstremist, som det tidlig ble spekulert i.

Spekulert i aksjer

28-åringen mistenkes for å ha hatt økonomiske motiver for angrepet, og skal ha spekulert i at Dortmunds aksjeverdi ville falle kraftig etter angrepet. Han skal ha bodd på samme hotell som Dortmunds spillere dagen de ble angrepet og skal, ifølge avisa Bild, ha kjøpt aksjer i fotballklubben for 78.000 euro via internett fra hotellrommet.

Mannen ble pågrepet i en politiaksjon Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland tidlig fredag morgen, opplyser føderal påtalemyndighet.

28-åringen har både tysk og russisk statsborgerskap.

Det gikk av tre sprengladninger under angrepet 11. april mot spillerbussen til det tyske Bundesliga-laget. Minst to personer ble såret i angrepet.