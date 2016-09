Mann skutt og drept i Göteborg

Fredag kveld klokken 21.16 fikk poltiet melding om at det var hørt flere skudd ved Frölunda Torg i Göteborg i Sverige.

Da politien ankom stedet fant de en mann i en bil som var skutt og drept. Mannen var truffet av flere skudd.

– Mannen satt i en bil da han ble skutt. Han døde på stedet, sier operasjonsleder Johan Ljung.

Det pågår en større politiaksjon etter skytingen, men så langt er ingen mistenkte pågrepet i saken. Politiet etterforsker saken som overlagt drap.

Vitner forteller til svenske aviser at de hørte flere smell i området ved torget i bydelen Frölunda, syd for sentrum i den svenske storbyen.

– Hørtes ut som automatvåpen

Et vitne som heter Jacob bor ved åstedet og forteller til aftonbladet.se at han hørte 15–20 skudd i rask rekkefølge.

– Det hørtes ut som automatvåpen, sier han.

Jacob så deretter en bil med kulehull på parkeringsplassen ved kjøpesenteret og Frölunda torg.

Aftonbladet skriver at bilen er helt perforert av kuler og at det er vanskelig å identifisere offeret på grunn av skadene han er påført.

Videre skirver avisen at politiet mistenker at det dreier seg om et gjengopprør.

To biler beslaglagt og to til avhør

Aftonbladet skriver natt til lørdag at politiet har beslaglagt to biler i forbindelse med etterforskningen a mordet. Begge bilene vil bli undersøkt.

Politiet har tatt avhør av to personer som befant seg i nærheten av den ene bilen, men personene er ikke mistenkt i saken.

Offeret er enda ikke indentifisert

Ifølge de første meldingene som politiet fikk, skal mannen ha blitt skutt i hodet, skriver gt.se. Dette ønsker ikke politiet å bekrefte.

– Offeret er ennå ikke identifisert. Innen vi vet hvem han er, er det vanskelig å spekulere i hvem som skal kunne være gjerningspersonen. Skytteren ble sett flykte fra stedet i en bil. Vi leter nå med alle tilgjengelige ressurser, sier Ljung.

Ifølge en oppdatering på politiets hjemmeside ble flere personer sett flykte fra stedet i den samme bilen.

– Jeg så folk som flyktet fra torget tidligere. Jeg vet ikke om det har med skytingen å gjøre eller ikke. Jeg hørte et titalls smell, alt skjedde veldig raskt, forteller et vitne til gp.se.

All kollektivtrafikk i området er stoppet. Et stort område er avsperret og folk som bor på stedet og er hjemme får ikke forlate leilighetene sine, og de som er på vei hjem får ikke komme inn i boligblokkene.

I august ble en åtte år gammel gutt drept i Göteborg da ukjente gjerningspersoner kastet en håndgranat inn i en leilighet. Politiet fryktet at dette drapet ville bli hevnet.

I 2015 døde fire personer, deriblant ei fire år gammel jente, da en bil eksploderte i Torslanda utenfor Göteborg. Etterforskningen pågår fortsatt. En 21-åring har vært pågrepet, men ble senere løslatt.

