Marine Le Pen mangler millioner i valgkampkassen

Jean-Michel Dubois, som er økonomisjef for Marine Le Pens kampanje, fortalte nylig nettstedet Politico at partiet bare har fire av de 12 millioner euro ( vel 100 millioner kroner) som er nødvendige for å drive en ordentlig presidentkampanje.

Legger man så til de utgiftene som kommer til valget til nasjonalforsamlingen få uker etter vårens presidentvalg, mangler Front National omkring 20 millioner euro. Det bekrefter økonomisjefen i partiet Wallerand de Saint-Just til Politico.

Første runde i det franske presidentvalget er 23. april 2017.

I 2014 lånte Front National 9 millioner euro i den russiskeide banken Europe-Russia Bank. Lånet holdt til å dekke utgiftene for to valgkamper. Men denne banken som har kontor i Tsjekkia, avviser å låne mer til Le Pen.

Ytre høyre i Europa og finansene: Er Putin deres rike onkel?

Bankene holder igjen

Totalt har Le Pen sendt brev til 45 banker i og utenfor Frankrike for å få lån, men svaret er negativt. Dette har gitt henne vann på møllen. Hun hevder at dette beviser at systemet jobber imot henne. Men alle politiske partier har fått avslått søknader om banklån for å finansiere valgkampen.

Grunnen til det er problemer med valgfinansieringen i kjølvannet av Nicolas Sarkozys kampanje i 2012. Han etterforskes nå for disse lånene.

Må tigge hos pappa?

JACKY NAEGELEN / X00198

En mulighet er fondet Cotelec – som har som oppgave å finansiere valgkampen til kandidatene til Front National. Dette fondet henter ekstern finansiering og låner ut penger til kandidater til en høyere rente enn bankrenten. Problemet er at det er pappa Jean-Marie Le Pen som er den som sitter på disse pengene. Forholdet mellom far og datter er kjølig etter at hun ble lei av blant annet hans Holocaust-fornektelser og kastet ham ut av partiet.

Men gamle Le Pen har signalisert at han vil låne ut penger til partiets kandidater, en grunn til det kan være at dette er måten han og fondet tjener penger på. Men spørsmålet er om dette er nok.

Terror og flyktningkrise: Det øker oppslutningen om høyrepopulismen

Omsetter ikke støtte til penger

Front National har ikke klart å omsette sin betydelige fremgang i opinionen i pengestøtte. Le Pen har flere ganger henvist til senator Bernie Sanders i USA som finansierte sin kampanje med støtte fra smågiver via nettet. Le Pen og Front National mangler en organisasjon for slikt. I tillegg har hun heller ikke klart å få støtte fra næringslivet.

Lytt til vår siste podkast om Vladimir Putin og dagens Russland i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

Staten betaler

Partistøtten i Frankrike er generøs og med den oppslutningen som meningsmålingene gir Marine Le Pen og Front National vil de neppe ha problemer med å betale tilbake. Le Pen får 28 prosent på den siste målingen fra Ipsos om presidentvalget.

Det er mer trøbbel. Flere av partiets sentrale medlemmer er tiltalt for å ha omgått reglene for partistøtte. De skal ha blåst opp prisen på valgmateriell slik at kandidatene har fått mer refusjon fra staten. Avisen Le Parisien har beskrevet dette systemet som dyrt for staten.

I tillegg er partiet under etterforskning for å ha svindlet med den partistøtten som EU-parlamentet gir. De skal ha brukt denne til å lønne folk ved hovedkontoret og ikke til arbeid i parlamentet. Dette har Le Pen bestridt og hevdet det er en politisk aksjon.

Front National er ikke alene om å ha dårlig styring på de pengene partiene i Europaparlamentet får.

Til våren er det presidentvalg i Frankrike: Disse kjemper om å bli den neste franske presidenten