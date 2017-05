Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige, unge og gamle. Bare én gruppe ville ha henne som president.

Den EU-vennlige sentrumskandidaten Emmanuel Macron vant presidentvalget i Frankrike med litt over 66 prosent av stemmene, noe som var en enda klarere seier enn målingene hadde vist på forhånd.

Ytre høyres Marine Le Pen ble dermed grundig slått i den avgjørende runden av presidentvalget.

Frankrike får i stedet en president som har hyllet Merkels flyktningpolitikk og som åpent omfavner globalisering og frihandelsavtaler.

Dominerte i storbyene

Macron gjorde det godt vest i Frankrike og i de store byene, men dårlig i de gamle industriområdene i nord, noe dette kartet fra Le Monde understreker.

Jo gulere farge kommunen har, desto flere stemte på Macron. I folkerike Paris fikk Macron for eksempel 89,9 prosent av stemmene.

#Presidentielle2017 : la #géographie du vote #Macron, largement en tête dans les grandes villes pic.twitter.com/phqPjKchsU — Le Monde en cartes (@LM_enCartes) May 8, 2017

Data fra velgerundersøkelsen til Ipsos viser at Macron totalt sett fikk flertall både på landsbygda, i småbyene og i storbyene, men at Le Pen var nærmest å slå ham i de mest rurale områdene av Frankrike.

Aftenposten har tidligere beskrevet hvordan det var distriktene i USA og Storbritannia som stemte frem opprøret mot den politiske eliten og om hvordan byene planlegger å slå tilbake.

Vant de rike og høyt utdannede

Analyser av velgernes inntekt og utdanning gir et lignende bilde. Macron vant i alle grupper, men står svakest blant de aller fattigste og dem som ikke har fullført videregående.

Blant personer med høy universitetsutdanning stemte 81 prosent på Macron.

Det samme mønsteret var å finne etter Brexit i Storbritannia og er i tråd med forskningen på velgerne til partier på ytre høyre.

De gamle elsker Macron

Aldersmønsteret i det franske valget skiller seg derimot noe fra det vi kjenner fra valget av Donald Trump i USA og britenes EU-exit.

For eksempel var de unge i Storbritannia massivt for å bli i EU, mens de aller eldste var mest skeptiske. De ønsket seg strengere innvandringspolitikk og mer nasjonal suverenitet og var helt avgjørende for at Storbritannia stemte nei til fortsatt medlemskap.

I Frankrike vinner Macron alle aldersgrupper, men står aller sterkest hos de eldste. Hadde det for eksempel vært opp til dem over 70 år, ville Le Pen vært avspist med bare 22 prosent i finalerunden.

– Vi har et bilde av at ytre høyre stemmes frem av gamle, hvite menn, men i mange land i Europa har unge velgere større tilbøyelighet for å stemme på ytre høyre enn eldre velgere, har forsker Matthijs Rooduijn forklart til Aftenposten.

Gruppen som drømmer om president Le Pen

I hele Ipsos velgerundersøkelse er det kun én gruppe som gir Marine Le Pen flertall: Folk i tradisjonelle arbeiderklasseyrker.

Ved å flytte den økonomiske politikken sin til venstre, har denne gruppen som tradisjonelt stemte på sosialistpartiet eller ytre venstre, blitt stadig viktigere for henne.

For eksempel har Nasjonal Front sikret seg ordføreren i gruvebyen Hénin-Beaumont i Nord-Frankrike, som Aftenposten besøkte bare dager etter valget av Trump i USA.

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS / NTB scanpix

I dette landet har folk høy utdanning og mye penger. Likevel leier de bolig hele livet.

Et splittet Frankrike

Samlet sett viser grafene fra første og andre valgomgang et Frankrike som er splittet etter inntekt, utdanning og bosted. De som er positive til fremtiden, stemmer overveldende på Macron. De som har et mer pessimistisk syn på Frankrike, er mye mer tilbøyelige til å stemme på Le Pen.

Da Macron holdt sin seierstale foran Louvre-museet søndag kveld, lovet han å forene alle franskmenn.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for at ingen lenger skal ha noen grunn til å stemme på de ekstreme, sa Macron.

Enkelte eksperter er imidlertid kritiske til om den liberale og EU-vennlige politikeren vil klare det.

– Vi trenger en ny overenskomst. Jeg frykter at Macron kun vil bidra til å flytte Frankrike lenger unna det, sier forfatteren David Goodhart.

Han har skrevet bok om kampen mellom globalister og nasjonalister, som er i ferd med å bli en ny og viktig politisk akse i Vesten.