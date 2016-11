Markedene og krona raser i frykt for Trump-seier

Artikkelen blir oppdatert:

Også en rekke valutaer får juling, som dollaren, den norske kronen og ikke minst den mexicanske pesoen som har falt med rundt 10 prosent mot dollaren. Den norske kronen har falt med 15 øre fra rundt 9,06 til 9,21 mot euroen de to siste timene, ifølge Reuters.

I Asia er det for øyeblikket et bredt børsfall. Nikkei-indeksen i falt med rundt 4 prosent. På den bredeste Asia-indeksen uten Japan, MSCI, er ned med over 3 prosent.

Oljeprisen faller også

Det amerikanske aksjemarkedet ventes å falle rundt 4 prosent, basert på handel i såkalte futurer. Også oljeprisen er rammet og faller rundt 3 prosent.

Ifølge Reuters skrev DNB Markets følgende i forkant av valget:

«Skulle Trump vinne, vil lavere oljepris og svakere risikosentiment kunne bidra til en svakere krone. Fortsatt virker spekulantene å være posisjonert for en sterkere norsk krone, noe som øker potensialet for en svekkelse.»