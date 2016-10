Massakrer, likskjending og tvangsflytting - slaget om Mosul er allerede fullt av grusomheter

FN har den siste uken mottatt en rekke rapporter om massedrap begått av Den islamske staten. Drapene synes å være utløst av angrepet på den IS-kontrollerte millionbyen Mosul i Nord-Irak.

– Vi fortsetter å motta rapporter om herjinger, sa FNs talsmann for Høykommisæren for menneskerettigheter, sa Rupert Colville under en pressebrifing i Genève tirsdag.

19. oktober: IS drepte 15 sivile i landsbyen Safina 45 kilometer fra Mosul og kastet likene i elven, tydeligvis i et forsøk på å spre frykt.

På ettermiddagen i den samme landsbyen ble seks menn bundet på hendene og dratt rundt i landsbyen etter en bil, tilsynelatende bare fordi de var slektninger av stammeleder som kjemper mot IS. Mennene ble også slått med stokker og geværkolber.

20. oktober: Irakske sikkerhetsstyrker oppdaget likene etter 70 sivile inne i et hus i landsbyen Tuloul Naser Village, som ligger 35 kilometer sør for Mosul. Likene hadde skuddsår. Det er ikke kjent hvem som sto bak drapene, ifølge FN.

22. oktober: IS skal ha skutt og drept tre kvinner og tre barn – alle jenter – og ha skadet fire andre barn fra landsbyen Rufeila ved al-Qayyarah sør for Mosul. De skal ha blitt skutt fordi de slet med å holde følge med en annen gruppe sivile som ble tvunget til å flytte til et annet sted. Ofrene klarte ikke holde følge fordi en et av barna var bevegelseshemmet. Dette barnet skal ha vært blant dem som ble drept.

23. oktober: IS skal ha drept 50 tidligere polititjenestemenn som de skal ha holdt som fanger utenfor Mosul.

25. oktober: 70 drepte sivile skal ha blitt funnet i en landsby utenfor Mosul i Irak, ifølge FN.

– Frykter flere barbariske handlinger

FNs kilder til disse opplysningene skal ha vært «sivile og etablerte kilder i Nord-Irak som FN har brukt også tidligere, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet og oppfattes av FN som foreløpige og ikke endelige.

– Vi frykter meget sterkt at dette ikke vil være de siste rapportene vi mottar om slike barbariske handlinger begått av IS og gjentar vår oppfordring om at myndighetenes styrker og deres allierte må sikre seg at deres soldater ikke tar hevn på noen av de sivile som slipper ut av IS-kontrollerte områder og at de behandler tilfangetatte mistenkte IS-krigere i henhold til internasjonal lov, sa Colville.

Sunniarabere tvangsflyttet etter terrorangrep

FN-talsmannen sa også tirsdag at han var bekymret over de strenge tiltakene myndighetene i Kirkuk har satt inn mot internt fordrevne etter IS-angrepet på byen den 21. oktober.

Minst 100 mennesker ble drept i angrepet, deriblant 74 IS-soldater, ifølge den lokale guvernøren.

To dager etter angrepet fikk alle internt fordrevne i Kirkuk som bodde utenfor etablerte flyktningleirer beskjed om at de måtte fjerne seg innen neste morgen. FN har nå fått rapporter om at 250 sunniarabiske familier har blitt tvunget til å flytte av politiet. Myndighetene i Kirkuk har mistanke om at IS-krigerne som angrep Kirkuk fikk hjelp fra sunnimuslimske sovende celler.

– Vi er veldig bekymret over slike handlinger som kan bli oppfattet som en kollektiv avstraffelse, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lise Grande til Reuters.

Kirkuk er en etnisk sammensatt by som kurdiske styrker tok kontroll over da den irakske hæren flyktet fra Mosul og IS presset på for å ta også Kirkuk. Området rundt byen er meget rikt på olje og kontroll over byen er svært kontroversielt i Irak.

Ifølge Grande har menneskene som ble tvunget ut av Kirkuk nå beveget seg mot naboprovinsene Salahuddin, Anbar og Diyala.

Kurdiske sikkerhetsstyrker slepte lik etter bilen

Amnesty International har dessuten reagert sterkt på at kurdiske sikkerhetsstyrker i helgen kjørte rundt i Kirkuks gater med liket av en drept IS-soldat hengende i et tau bak en bil.

– Klart brudd på krigens folkerett, sier Amnesty til NTB.

Bilder fra byen, tatt av en Reuters-fotograf, viser blant annet hvordan de kurdiske sikkerhetsstyrkene kjører rundt i gatene med liket av en drept IS-soldat hengende i et tau etter bilen.

Det går ikke fram av bildene om IS-soldaten var død før han ble slept rundt, eller om han døde som følge av dette. Behandlingen er uansett et klart brudd på krigens folkerett som slår fast at krigsfanger skal behandles humant.

Norsk-trente

Instruktører fra Telemark bataljon har siden mai 2015 drevet opplæring av kurdiske sikkerhetsstyrker i Arbil.

– Vi kan ikke bekrefte at disse bildene viser peshmergastyrker, eller at bildene er tatt i det aktuelle området, men på generelt grunnlag er dette selvfølgelig handlinger vi tar avstand fra, sier pressetalsmann Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

– Norske styrker har meldeplikt for eventuelle overgrep som vi er vitne til. Andre overgrep kan vi ikke svare for, men dersom det viser seg at dette er styrker vi samarbeider med, så vil Norge kunne ta det opp med våre allierte, fortsetter Stordal.

Han sier respekt for krigens folkerett og menneskerettigheter er en del av den opplæringen norske soldater i Irak har fokusert på.

Amnesty reagerer

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, reagerer også på bildene.

– Vi må selvsagt ta forbehold om at bildene virkelig viser peshmergastyrker som sleper en IS-soldat etter en bil. Dersom det er det, er dette et klart brudd på internasjonal humanitær rett, sier Egenæs til NTB.

– Dersom mannen bak bilen er drept på denne måten etter å ha blitt tatt til fange, er forbrytelsen ekstra grov. Dersom han har blitt slept etter bilen etter at han var drept, er det fortsatt et brudd på krigens folkerett. Selv om IS-soldater kan mistenkes for å ha begått alvorlige grusomheter, har de også rett på å bli behandlet i tråd med krigens lover, påpeker han.

Egenæs sier det er grunn til å frykte flere hevnmotiverte overgrep også i forbindelse med offensiven mot IS i Mosul.

– Hevnangrep kan ramme IS-soldater, men også sivilbefolkningen, særlig menn i alderen 15-65, dersom IS presses ut av Mosul og irakiske og kurdiske styrker inntar byen, sier han.

Splittelse

Tankesmia International Crisis Group advarte alt i fjor mot at man ved å bygge opp kurdiske styrker i Nord-Irak, både kunne komme til å bidra til økt kurdisk splittelse og økt spenning mellom disse styrkene og ikke-kurdere i omstridte områder, som Kirkuk.

– Militærhjelpen kan bidra til å forlenge konflikten med Den islamske staten (IS), forverre andre langvarige uløste konflikter og skape nye, lød en av konklusjonene i rapporten "Arming Iraq's Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict".

Kurdiske spesialstyrker tok tirsdag en pause etter å ha kjempet seg mot Mosul den siste uken, melder Reuters. De vil nå vente på at andre styrker skal nærme seg bybebyggelsen i Mosul.

De fremste angripende styrkene skal nå bare befinne seg to kilometer fra byen. Cirka 90 landsbyer er blitt rapporter erobret rundt Mosul siden offensiven startet for en drøy uke siden.

For å lette presset på Mosul har IS samtidig gått til angrep på byen Rutba like ved grensen til Jordan.

Ifølge FN har 9000 mennesker til nå under krigføringen flyktet fra sine hjem.