Matthew nedgradert på sin ferd langs USAs østkyst

Lørdag ettermiddag meldte USAs orkansenter (NHC) at Matthew slo inn over land ved byen McClellanville i South Carolina, og varslet at det kunne føre til alvorlig flom.

Lettelse i Florida

På sin ferd i USA er Matthew nedgradert til kategori 1-storm på en skala fra 1 til 5. Ødeleggelsene i Florida ble ikke så kraftige som fryktet, men trær ble revet over ende og mer enn en million mistet strømløse. Fire dødsfall i Florida knyttes til orkanen.

– Vi er alle lettet over at Matthew ikke traff kysten direkte, sier Floridas guvernør Rick Scott.

Matthew har brakt med seg voldsomt regn og ført til at rekordhøy vannstand mange steder langs den sørøstlige kysten i South Carolina. Blant annet sto mange gater under vann i sentrum av den historiske byen Charleston.

I Brunswick i Floridas nabostat Georgia våknet mange innbyggere til oversvømte gater og trær og kraftlinjer som hadde blitt blåst over ende. 250.000 husstander var strømløse, og også i South Carolina mistet hundretusener strømmen på grunn av Matthews herjinger.

Evakuert

Før Matthew nådde den amerikanske kysten hadde over en million mennesker fått ordre om å evakuere. Amerikanske flyselskaper har innstilt 4.500 flygninger og flere store fornøyelsesparker ble stengt ned som følge av uværet.

Men lørdag morgen, amerikansk tid, begynte ting å vende tilbake til normalen igjen i mange deler av Florida ettersom stormen trakk seg nordover. Både Walt Disney World, Universial Studio og Sea Wolrd kunne åpne igjen etter å ha vært stengt mens orkanen herjet.

Før den nådde kysten av USA hadde Matthew tatt livet av nesten 900 mennesker i Haiti, der skadene i mange områder var voldsomme.

På sitt kraftigste var orkanen klassifisert som en kategori 5-orkan. (©NTB)

PHELAN EBENHACK / X02463

