May feilberegnet totalt – nå kan dette skje i Storbritannia

Analytikere ved banken Citi skriver i en rapport fredag morgen at Storbritannias statsminister Theresa May trolig vil trekke seg som statsminister. May skrev ut nyvalg tre år før tiden fordi hun ville øke de konservatives knappe flertall i nasjonalforsamlingen før de krevende Brexit-forhandlingene med EU. Valgresultatet viser at den strategien slo helt feil.

– Dette er en katastrofe for Theresa May. Det vil settes spørsmålstegn ved hennes lederskap, og hun vil bli satt under sterkt press til å gå av, sier Iain Begg, professor i statsvitenskap ved London School of Economics ifølge NTB.

Derfor kan et utfall bli at May trekker seg som statsminister, kanskje allerede i dag. Den tidligere konservative statsråden Lord Turnbull sa til BBC fredag morgen at May hadde gjort «et katastrofalt feilvalg», og at hun nå måtte trekke seg.

Kan fortsette i mindretall

BBC melder at May ikke har til hensikt å trekke seg, og hun er ikke tvunget til å gjøre det. Ingen av partiene vil få et rent flertall i det nye parlamentet, og de konservative vil derfor beholde statsministerposten frem til det blir klart om de klarer å etablere en regjering.

I så fall må de konservative forhandle med de mindre partiene i nasjonalforsamlingen for å forsøke å stable på bena en koalisjonsregjering som har flertall, eller de kan inngå en løsere avtale med de små partiene og fortsette å styre landet som mindretallsregjering.

Labour-statsminister?

Hvis May mislykkes med å etablere et parlamentarisk grunnlag for en regjering, kan det åpne veien for Labour med Jeremy Corbyn som statsminister.

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg sier til NTB at et mulig utfall er en mindretallsregjering fra Labour med parlamentarisk støtte fra en regnbuekoalisjon.

– Hvis valgdagsmålingen stemmer, er dette et jordskjelv, sa Bratberg, som mener et slikt utfall også kan føre til en maktkamp i Det konservative partiet, sa Bratberg til NTB natt til fredag.

Dronningens tale?

Tirsdag neste uke møtes det nye parlamentet, og ifølge BBC har den sittende statsministeren frist inntil det for å finne støtte til en regjering. Selv om hun ikke klarer det, kan hun vente til parlamentarikerne samles for å se om hun har tilstrekkelig tillit i underhuset.

Den viktigste deadlinen er mandag 19. juni, da regjeringen må få vedtatt sitt program under Dronningens tale. Hvis May har trukket seg – og Corbyn har overtatt stafettpinnen – vil denne avstemningen vise om Labour-lederen har nok støtte i nasjonalforsamlingen, skriver The Guardian.

Hva skjer med Brexit-forhandlingene?

De såkalte Brexit-forhandlingene skal starte om bare ti dager, men Tysklands EU-kommissær Günther Öttinger sa fredag at han tvilte på at den tidsplanen vil holde siden det ikke er noen tydelig vinner i det britiske valget.

Til TV-kanalen Deutschlandfunk sa han at Storbritannia nå kan bli en svak forhandlingspartner, og at det kan føre til et dårlig resultat for Storbritannia når det skal forlate EU.

Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb skriver på Twitter at man nå trenger en pause i Brexit-forhandlingene slik at alle kan omgruppere.