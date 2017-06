May sier at Trump-besøk vil gå som planlagt, tross kritikk mot Londons ordfører

– Forholdet til USA er vårt dypeste og viktigste samarbeid innen forsvar og sikkerhet, sier May i et intervju med The Sun.

Hun føyer til at hun mener den amerikanske presidenten tar feil når det gjelder kritikken han har rettet mot Londons ordfører Sadiq Khan, men på direkte spørsmål om hvorvidt Trumps besøk vil bli gjennomført som planlagt, svarer hun ja.

Også utenriksminister og Londons eks-ordfører Boris Johnson forsvarer Khan, men i likhet med May mener han at Trumps besøk bør gjennomføres som planlagt.

Trump har beskyldt Khan for en «patetisk» reaksjon på terrorangrepet etter at han ba Londons innbyggere om ikke å være redde.

Khan har uttalt til Channel 4 at Storbritannia «ikke bør rulle ut den røde løperen» for Trump, mens Liberaldemokratenes leder Tim Farron krever at May avlyser statsbesøket.

Et statsbesøk innebærer blant annet at Trump vil bli tatt imot av dronning Elizabeth.