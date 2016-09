Amerikanske medier har i flere måneder gransket økonomien til republikanernes presidentkandidat, som hevder å være god for milliarder av kroner.

The New York Times fant at Trumps selskap hadde over 5 milliarder kroner i gjeld, dobbelt så mye som han oppga da han kastet seg inn i presidentvalgkampen.

En betydelig del av gjelden har han til kinesiske banker, et land han i valgkampen har betegnet som USAs økonomiske fiende, og til investeringsbanken Goldman Sachs som han hevder at Hillary Clinton er kjøpt og betalt av.

Fakta: Fakta om Donald Trump Født i 1946 i Queens i New York.

Studerte økonomi ved Wharton School of Business i Pennsylvania.

Jobbet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump, før han startet sin egen eiendomsvirksomhet. Eier også flyselskaper og kasinoer. Tidligere medeier i Miss Universe-organisasjonen. Produsent og vert for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 90-tallet.

Ingen politisk karriere før han kastet seg inn i den republikanske nominasjonskampen i fjor.

Har markert seg i valgkampen med trakassering av politiske rivaler og hissige utfall mot blant andre muslimer og mexicanere. Fikk massiv kritikk da han sa at alle muslimer inntil videre må nektes innreise til USA.

Valgkampen hans har også vært preget av skepsis til frihandel og løfter om å hindre tap av arbeidsplasser i USA.

Formelt valgt som republikanernes presidentkandidat under landsmøtet i juli.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap. (©NTB)

Kun én donasjon

Trumps medarbeidere og støttespillere snakker ofte om hvor gavmild han er og hevder at han har donert store beløp til veldedige formål.

– Alle som kjenner Trump vet at han gjennom karrieren har gitt bort titalls millioner av dollar til veldedige formål, sa republikanernes visepresidentkandidat Mike Pence tidligere i uka.

Washington Post har de siste månedene spurt hele 326 veldedige organisasjoner med angivelige bånd til Trump hvor mye penger de har fått fra ham.

Mellom 2008 og mai i år fant de bare én donasjon fra republikanernes presidentkandidat. Den pengegaven var på mindre enn 10.000 dollar, rundt 80.000 kroner, og ble gitt i 2009.

Etter at mediene begynte å grave i saken, skrev Trump i august ut en sjekk på 100.000 dollar til en flomskadet kirke i Louisiana.

Andres penger

Trumps stiftelse, Donald J. Trump Foundation, har delt ut mer de siste årene, men Washington Post gjennomgang viser at mesteparten av disse pengene kommer fra andre enn ham selv.

– Til tross for at stiftelsen bærer Trumps navn, er den de siste årene nesten utelukkende fylt opp med andre folks penger, konstaterer avisen.

I strid med amerikansk skattelovgivning har Trump-stiftelsen også gitt penger til politiske formål.

Ifølge Washington Post donerte stiftelsen blant annet drøyt 200.000 kroner til en gruppe som støttet riksadvokaten i Florida, Pamela Bondi, omtrent samtidig med at hun etterforsket svindelanklager mot Trump University.

Gaver til seg selv

Pengegaven ble kamuflert som veldedighet , noe som ble avslørt fordi organisasjonen som ble oppgitt som mottaker aldri hadde mottatt penger fra Trump.

Trump erkjente senere den ulovlige donasjonen og gikk med på å betale straffeskatt.

Trump-stiftelsen har også finansiert gaver til Trump selv , blant annet et nesten 2 meter høyt portrettmaleri av ham til over 160.000 kroner, og en fotballhjelm signert Denver Bronco-spilleren Tim Tebow til 100.000 kroner.

– Urettferdig

Trump raser mot mediene som stiller spørsmål ved økonomien og gavmildheten hans, men uten å legge frem opplysninger som viser at det som har fremkommet er uriktig.

– Trumps gavmildhet blir fortsatt urettferdig baktalt, sier talskvinnen Hope Hicks.

– Trump har donert titalls millioner av dollar til veldedige organisasjoner, både gjennom stiftelsen sin og på andre måter. I tillegg til dette har Trumps venner sjenerøst gitt penger til stiftelsen hans, sier Hicks.

Tvilsomme påstander

Da Trump i fjor kunngjorde sitt kandidatur, la han frem en liste som angivelig viste at han hadde donert 102 millioner dollar, rundt 840 millioner kroner til veldedighet de siste fem årene.

The Washington Post gikk også denne listen etter i sømmene og konkluderte med at ikke én eneste av de 4.844 donasjonene som var listet opp, kom fra Trumps egen lomme.

Til forskjell fra andre og tidligere presidentkandidater nekter Trump å offentliggjøre selvangivelsen sin. Den ville ha gitt svar på både hvor mye han egentlig er god for, hvor mye gjeld han har og hvor mye han har gitt i veldedighet fra egen lomme de siste årene.