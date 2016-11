Melania Trump og sønnen blir boende i New York

Kommende førstedame Melania Trump og parets sønn Barron flytter ikke til Washington sammen med Donald Trump når han blir president, skriver The New York Post. De blir i New York slik at Barron kan fortsette på privatskolen han går på.

En kilde sier til avisen at det er mulig at Melania og Barron flytter til Det hvite hus på slutten av skoleåret, men planene er ennå ikke klare.

Avgjørelsen innebærer at sikkerhetsnivået rundt Trump Tower blir forhøyet, med både sikkerhetstjenesten Secret Service og politiet i New York til stede.