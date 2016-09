Melania Trump saksøker Daily Mail og blogger

Den britiske avisen Daily Mail antydet at den amerikanske presidentkandidatens kone jobbet deltid som eskorte i New York på 90-tallet.

Det er fullstendig løgn, sier Melania Trumps advokat Charles Harder.

– De saksøkte har kommet med flere påstander om henne som er 100 prosent falske og som er svært ødeleggende for hennes private og profesjonelle rykte, sier advokaten i en uttalelse gjengitt av blant andre BBC.

Den amerikanske bloggeren Webster Tarpley og Daily Mail har siden trukket tilbake sine artikler. De blir nå saksøkt av Melania Trump for 150 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner.

46 år gamle Melania Trump ble født i Slovenia og flyttet til USA for å jobbe som modell på 90-tallet. Hun giftet seg med Donald i 2005.

Artikkelen på Daily Mails nettside gjenga påstander publisert i det slovenske magasinet Suzy om at modellbyrået som Trump jobbet for, også fungerte som et eskortebyrå.

I Daily Mails uttalelse om tilbaketrekkingen av artikkelen, står det at avisen ikke har antydet at opplysningene var sanne, men at påstandene kan påvirke den amerikanske valgkampen selv om de var falske.