Mener Jemen er i ferd med å kollapse: - Et barn dør hvert tiende minutt

– Vi kan ikke fortsette å se på at et helt land kollapser. Et barn dør nå hvert tiende minutt fordi det ikke får hjelpen det trenger. Mangel på rent vann og sanitære fasiliteter har ført til utbrudd av kolera. Jemen er ikke bare på randen av hungersnød, men hele landet er nær fullstendig kollaps, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE.

Denne uken skal det holdes en høynivåkonferanse om den humanitære krisen i Jemen i Genève, og CARE og andre hjelpeorganisasjoner advarer mot følgene av å ikke trappe opp nødhjelpen til det krigsherjede landet.

Stengte fødestuer

– Over halvparten av sykehus og helsestasjoner er stengt, hvilket betyr at 14 millioner mennesker, deriblant gravide og ammende mødre mangler tilgang til livsviktige helsetjenester. Vi kan prøve å forestille oss konsekvensene om alle fødestuer stengte i hele Norge og Sverige, sier Larsen.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015.

Mulige krigsforbrytelser

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser, og det samme gjør Amnesty International og Human Rights Watch.

– Det må bli en umiddelbar slutt på angrep mot sykehus og annen livsviktig infrastruktur, og vi trenger uhindret tilgang til alle havner for å få inn nødhjelp. Vi er spesielt bekymret over landets største havn i Hodeida, som tidligere håndterte opptil 80 prosent av importen. Hvis denne havnen stenger selv en kort periode, vil hungersnød følge raskt, advarer Larsen.