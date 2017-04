– Hun snakker enkelt og forståelig og sier gjerne det motsatte av alle andre. Og så er hun kvinne. Vi har kun hatt mannlige presidenter. Nå er det på tide med noe nytt, sier Benjamin Nesta (17).

Forsamlingslokalet i tettstedet Monswiller er fylt til randen, men Nesta har vært tidlig ute og sikret seg orkesterplass.

Han er spent. Om få minutter skal han se sitt politiske forbilde i levende live for første gang, personen som skal få den aller første stemmen han avgir i sitt liv.

Idet Marine Le Pen stiger ut på scenen er det rockestjernetilstander i lokalet. Hun går rett i strupen på de største konkurrentene. De latterliggjøres én etter én.

Fakta: Fransk valgthriller Det franske presidentvalget foregår i to omganger. I den første omgangen, som finner sted søndag 23. april, stiller det opp et kobbel av kandidater. De to personene som får flest stemmer i den første runden, går videre til en andre og avgjørende duell som avholdes 7. mai. Den første runden har ofte ikke vært så interessant ettersom det tradisjonelt har vært slik at kandidaten fra sosialistpartiet og kandidaten fra det konservative partiet har hatt størst oppslutning og tatt seg greit videre. I år er det imidlertid fire kandidater som ligger mellom 19 og 23 prosent på målingene, ifølge Financial Times’ snitt av alle meningsmålinger. Det er dermed helt åpent hvem som vil møtes i runde to. De fire kandidatene er: Emmanuel Macron (23%): Startet sin egen sentrumsbegevelse En Marche i fjor. Fremstiller seg som liberal og partiuavhengig. Marine Le Pen (23%): Leder ytre høyre-partiet Nasjonal Front som er sterkt islamkritisk, vil kutte innvandringen kraftig og kvitte seg med euroen. François Fillon (20%): Kandidaten til det konservative partiet Les Républicains. Var lenge favoritt, men en stor skandale knyttet til lønning av egen kone og barn med statens midler, har svekket ham. Jean-Luc Mélenchon (19%): En radikal kandidat fra ytre venstre som har stormet frem på målingene de siste ukene. Han vil blant annet ha 100 prosent skatt på lønninger over 400.000 euro og vil redusere arbeidsuken fra 35 til 32 timer.

Øystein K. Langberg

Konservative François Fillon får passet påskrevet for å ha tillatt «masseinnvandring» da han var statsminister fra 2007 til 2012.

– I 2010 åpnet han med pomp og prakt en ny moské som den første statsministeren i den 5. republikk. Ved sin side hadde han en liten jente på knapt seks år, kledd i slør, sier Le Pen, og saler bryter ut i buing.

De tar ikke lang tid før menneskene i salen taktfast roper at dette er deres land: «On est chez nous!», «On est chez nous!».

Selger fortiden

Europa holder pusten før den første runden av det franske presidentvalget som avholdes søndag. For første gang i historien kan ytre høyre bli største parti i første valgomgang.

Partileder Marine Le Pen spiller på mange av de samme strengene som Donald Trump og kampanjen som ville ha britene ut av EU: Det handler om å ta tilbake kontrollen over grensene. At vanlige franskmenns behov må settes først. At landet må gjenvinne den posisjonen det fortjener.

I både USA og Storbritannia var det i stor grad eldre velgere som omfavnet opprøret mot den etablerte politikereliten og mediene.

Hadde det for eksempel vært opp til unge i Storbritannia, ville britene stemt for å bli i EU – og det med en soleklar margin.

Samtidig hadde Hillary Clinton vært president i USA.

Hær av unge

I Frankrike er situasjonen ganske annerledes. Le Pen er blitt løftet frem av en hær av unge velgere. Ved regionsvalget i 2015 var hun soleklart størst i de yngste aldersgruppene med en oppslutning på 35 prosent, men slet med å tekkes pensjonistene. I denne gruppen fikk hun kun 20 prosent, ifølge tall fra meningsmåleren Ipsos.

Tallene før søndagens valg spriker, men har vist et lignende bilde. Den som har aller størst oppslutning blant de unge på de siste målingene er Jean-Luc Mélenchon, en radikal kandidat fra ytre venstre som har kraftig vind i seilene.

Målingene viser at også Marine Le Pen gjør det ganske bra blant unge og voksne i arbeidsalder, men at hun som i regionsvalget sliter med å tekkes de eldste velgerne. Hadde det vært opp til dem over 65 år, ville hun ikke engang klart å kvalifisere seg til den andre og avgjørende valgomgangen. Hun ville blitt utslått med klar margin.

I stedet ville sentrumskandidaten Emmanuel Macron og høyrekandidaten Fillon måttet gjøre opp om seieren, viser tall fra meningsmåleren Ifop.

– Ta en tur innom et av møtene til Fillon. Du vil stort sett bare se gamlinger, folk som har stemt det samme i 20 år. Disse velgerne er urokkelige, sier Andréa Didelot (24), en lokalpolitiker for Nasjonal Front i Alsace.

Vi har kun hatt mannlige presidenter. Nå er det på tide med noe nytt.

Image-endring

Eksperter peker på at Nasjonal Front ikke alltid har vært et parti for de unge, men at Marine Le Pen har lykkes med å endre imaget.

– Den grunnleggende harde linjen overfor innvandring er den samme som før, men partiets image er et helt annet enn det var da hennes far ledet partiet, sier Matthijs Rooduijn, førsteamanuensis ved Universitetet i Utrecht.

Le Pen har forsøkt å ta et oppgjør med antisemittiske strømninger, blant annet ved å kaste ut faren som gjentatte ganger har kalt jødeutryddelsene under andre verdenskrig for «en detalj».

Partiet har også satset på unge talenter, og det finnes mange eksempler på personer i 20-årene i fremtredende roller. Den politiske journalist og Nasjonal Front-eksperten Olivier Beaumont sammenligner partiet med en liten bedrift som leter etter ungt talent for å vokse.

– I Nasjonal Front kan du avansere ganske raskt som ung, mens i de tradisjonelle partiene kan det ta mange år, sier han til kanalen NPR.

Partilederens profilerte niese Marion Maréchal-Le Pen er 27 år, men har sittet i parlamentet siden hun var 22. Et annet eksempel er David Rachline, direktøren for partiets valgkamp og ordfører i byen Fréjus. Han er 29.

Kjemper for Le Pen

– I de andre partiene finnes det folk som har sittet på de samme posisjonene i et kvart århundre, mens Nasjonal Front gir unge mennesker viktige roller og ansvar tidlig. Det setter også sitt preg på politikken, sier Andréa Didelot, som er yngste representant i forsamlingen i regionen Grand Est.

De unge politikerne har lange og tøffe dager. Når sirkus Le Pen-har forlatt lokalet i Monswiller, begynner jobben med å samle sammen lapper, rulle sammen lange remser med flagg og brette sammen alle plakatene med madame Le Pens ansikt.

– Vi driver valgkamp hver dag etter jobb, og av og til mens vi er på jobb også. Vi er litt slitne, men prøver å ikke vise det, smiler Thubault Manteaux (31).

Partiene dør ikke

Forsker Rooduijn peker på at også flere andre ytre høyre-partier i Europa har et ganske godt grep om ungdommen. I 7 av 10 land har de gjort det signifikant bedre i yngre aldersgrupper enn andre partier det siste tiåret, viser tall han har satt sammen.

Ideen om at partiene vil svekkes på sikt fordi kjernevelgerne dør og unge progressive velgere blir mer dominerende, er det lite hold i.

– Vi har et bilde av at disse partiene stemmes frem av gamle, hvite menn, men i mange land i Europa har unge velgere større tilbøyelighet for å stemme på ytre høyre enn eldre velgere, sier Rooduijn.

Han peker på at de unge generelt har en langt svakere partilojalitet enn eldre velgere og at de derfor kan være enklere å overbevise om å prøve noe nytt. Samtidig er de storforbrukere av sosiale medier, noe som blant annet har vært en statsningsområde for Nasjonal Front. I tillegg spiller skyhøy ungdomsledighet en rolle i Sør-Europa. I Frankrike er ungdomsledigheten fortsatt på 23,6 prosent.

Må få ungdommen opp av sofaen

En av de største utfordringene for partier med mange unge velgere, er å få nok folk til urnene på valgdagen. Unge velgere har tradisjonelt langt lavere valgdeltagelse enn eldre velgere.

Didelot sier de kjemper hardt for få yngre velgere ut på valgdagen og mener de vil lykkes.

– Selv på universitetene opplever jeg en annen stemning enn tidligere. Folk er mer lyttende og mer mottagelige for det vi har å si. Tradisjonelt har studenter vært ganske fiendtlig innstilt til oss, sier Didelot.

17 år gamle Benjamin Nesta garanterer at han vil dra ut og stemme på valgdagen. Han håper på det beste, men tror det blir tøft for Le Pen. Meningsmålingene viser at hun vil slite i den andre og avgjørende valgrunden mot alle de tre andre sannsynlige kandidatene, hvis hun går videre.

– Jeg tror ikke det går nå, men kanskje om fem år. Da har bevegelsen fått vokse seg enda større. Flere har fått tenkt seg om.