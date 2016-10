Mens tilhengerne venter på Trump, forteller de hva de egentlig drømmer om å høre ham si

Aftenposten deltok tirsdag på møtet i Sanford i Florida. Møtet – det såkalte rallyet – ble holdt ved en hangar i utkanten av flystripen på lufthavnen ved Orlando.

Her er det som skjedde:

Effektsalget går strykende

Klokken er 12.30. Det er to og en halv time til Donald Trump skal komme. Vi står i en tilsynelatende endeløs bilkø. Bilen foran oss er en japansk pickup med sørstatsflagget i bakruten.

Etter at bilen er parkert på en gigantisk gressplen, spaserer folk mot Million Airs hangar der møtet skal holdes. Utenfor kryr det med selgere av effekter. Her falbys de velkjente, røde capsene, streite T-skjorter merket Trump Pence 2016 og mer uoffisielle effekter som i tekst og bilder antyder at Clinton hører hjemme i fengsel og dessuten ikke kan tilfredsstille sin ektemann seksuelt.

Drømmen er å høre Trump si «You’re fired» til Obama

– Salget er alltid godt med Trump, sier Steve Youngblood, som forteller at han har fulgt kandidaten fra kyst til kyst med effektsalg og sender ti prosent av pengene videre til kampanjen.

Folk stiller seg pent i kø. Kvinnen foran peker på en skjorte med bilde av president Barack Obama og teksten «Du har sparken» - «You’re fired».

– Det skal bli så godt når Donald endelig kan si det til ham, bemerker hun til mannen sin.

Kjetil Hanssen

Clintons skamhjul

På andre siden av køen står en aktivist med et alternativt «lykkehjul» som han har kalt skamhjul. Her kan de ventende snurre på pilen og se om de treffer for eksempel e-poster, Clinton-stiftelsen eller pengegaver fra Iran.

Før man når frem til Secret Services flyplasslignende sikkerhetskontroll, passerer tilhengerne folk som deler ut klistremerker med teksten «Jeg er kristen, jeg stemmer». Inne i hangaren deler Suburban Republicans ut vannflasker og oppfordrer folk til å forhåndsstemme. En kvinne får opplyst at med et skjema fra dem, kan hun slippe kø i valglokalet.

– Nei, jeg vil at det skal ta lang tid. Jeg skal nyte det, svarer hun.

JONATHAN ERNST, Reuters/NTB Scanpix

Ikke Hvite for Trump

De foraktede pressefolkene står på en tribune bakerst i innhegningen utenfor hangaren. I motsatt ende, på en tribune bak talerstolen, står tilhengere med plakater. De fleste har «Women for Trump». Mange har «Blacks for Trump».

– Ingen har skilt med «Hvite for Trump», bemerker en tilskuer.

Stones på repeat

Allerede nå bringes de første tilskuerne utmattet ut fra området av helsemannskaper. Fra høyttalerne dundrer Rolling Stones-låten «You can’t always get what you want» og senere John Fogertys «Born on the Bayou», men det er Stones-låten som går igjen og igjen.

I utkanten av folkemengden er det satt opp en flytrapp pyntet med flagg og bannere. Slik blir det bare 50 meter å gå for hovedpersonen fra Trump-jeten til talerstolen.

Kjetil Hanssen

Lokal oppvarmer

Floridas tidligere viseguvernør, Jennifer Carrol, tar seg av den politiske oppvarmingen. Klokken er 14, og det er fortsatt en time igjen til Trump er ventet. Hun følger opp Trumps melodi fra de siste dagene.

– Mediene vil at dere skal tro det er over. Men hvorfor er de da så besatt av alt Trump sier? Dette er ikke over. Dere, det amerikanske folk, er trumfkortet i dette valget. Og Trump er den eneste som kan ta etablissementet, sier hun.

– Hell, yeah, sier sidemannen.

Når hun angriper Clinton, roper mengden kampropet: «Lock her up» - «Bur henne inne». Når hun angriper mediene, buer de og peker på pressekorpset.

Bønn for rentepolitikk og underskudd

Etterpå taler en lokal folkevalgt kemner.

– Ja ja. Noen må jo være det. Kan like godt være han der, sier en tilhører.

Deretter følger tre faste poster i innledningen. Først leder en pastor an i bønn.

– Politikerne har fått sin sjanse. Vi ber om forandring, sier han.

Han nevner i bønnen også det han kaller sentralbankens tukling med renten og statens store underskudd. Når bønnen er ferdig roper tilhengerne taktfast Trump, Trump, Trump. Etter troskapseden og nasjonalsangen roper de USA, USA, USA.

Vorspielet er ferdig og det er fremdeles en halv time igjen. Musikken kjører i gang igjen, og Trump-mannskaper kaster T-skjorter ut i folkemengden.

– Mer hårspray, mer hårspray

Klokken blir tre, et fly lander, men det er falsk alarm. Litt etter halv fire lander Trump-flyet. Det takser bort til den ventende flytrappen, men hovedpersonen lar vente på seg. Stones og Fogerty er byttet ut med dramatisk filmmusikk. En ekstra pent antrukket godt voksen kvinne leverer en dose selvironi på vegne av sin kandidat.

– Nå står han dere inne: Det er liten bris der ute. Mer hårspray, mer hårspray, sier hun og skaper munterhet rundt seg.

Tusener av mobiler til værs

Til slutt kommer Trump ut. Han har på seg kamuflasjeversjonen av Make America Great-capsen og trenger ingen hårspray. Tusener av hender med mobiltelefoner går i været. Trump går ned trappen og bort mot talerstolen. Han tar seg god tid. Den dramatiske filmusikken går stadig. Han klapper i hendene, peker på publikum og «dirigerer» tilhengertribunen før musikken skrus av og han snur seg mot tilhengerne og takker for at så mange har kommet.

PS: På parkeringsplassen etter møtet kommer en kvinne med en T-skjorte som har et bilde av en ikke helt moderne mann og teksten Aaron Burr (1756-1836).

- Hva er det med Burr-skjorten?, spør Aftenposten.

– Jeg er en etterkommer. Han var visepresident under Thomas Jefferson, vet du.

– Også skjøt han Alexander Hamilton i en duell, svarer vi.

– Nettopp, sier hun lykkelig.

– Og nå skal du stemme på Trump?

– Nja. Kanskje det.