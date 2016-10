Mer enn 50 døde under demonstrasjon i Etiopia

– Jeg døde nesten i dag, forteller en rystet demonstrant.

Mannen, som er helt dekket av gjørme og uten sko, forteller at han ble dratt ut av en dyp grøft, som mange falt i da de forsøkte å flykte.

– Den første som hadde falt nedi, var død. Mange klarte likevel å komme seg ut i live, men jeg er sikker på at flere andre ble liggende igjen der nede. Det er virkelig sjokkerende, forteller øyevitnet.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Utløste panikk

Anslagsvis 2 millioner mennesker deltok ifølge AP på festivalen ved bredden av Harsadi-sjøen i Bishoftu, 60 kilometer sørøst for hovedstaden Addis Abeba. Den såkalte Irreecha-festivalen markeres av oromofolket, som feirer at regntida er over.

Festivalen utartet etter hvert til en demonstrasjon mot myndighetenes undertrykkelse av oromofolket. Politiet og sikkerhetsstyrkene svarte med køller, gummikuler og tåregass, ifølge BBC.

Mulatu Gemecho, som tilhører opposisjonen i Etiopia, sier til AP at minst 52 mennesker søndag kveld var bekreftet døde, men han tror tallet kommer til å stige.

Noen av demonstrerte kastet flasker og steiner tilbake, skriver nyhetsbyråene AFP og AP, som også var til stede i Bishoftu. Tåregassen utløste panikk, og minst 50 mennesker falt over hverandre i en grøft.

– 300 døde

Politiet holdt fotografer og journalister på avstand, og det forelå ikke noe offisielt tall på døde før sent på kvelden søndag.

Etiopias regjering bekreftet at flere døde, men ville først ikke si noe om hvor mange som ble drept eller skadd. Regjeringen skylder på «folk som var forberedt på å lage bråk».

Oromoaktivisten Jawar Mohamed sier ifølge BBC at nærmere 300 mennesker ble drept og mange flere såret. Aktivisten hevder at folk ble drevet utfor en klippe og ned i en innsjø da soldater og et kamphelikopter åpnet ild mot folkemengden. Ingen uavhengige kilder har kunnet bekrefte disse opplysningene.

Krever frihet

Etiopia har de siste månedene vært rystet av en rekke protester, flere av dem med dødelig utfall.

– Vi trenger frihet, vi trenger rettferdighet, ropte flere av deltakerne under festivalen søndag, ifølge øyevitner.

Noen av dem krysset også håndleddene over hodet – en gest som har blitt et symbol på oromofolkets protester.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Åpnet ild

Demonstrantene anklager regjeringen for menneskerettsovergrep og marginalisering av etniske grupper flere steder i landet. I august ble nærmere 100 mennesker drept da etiopiske sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter flere steder i Etiopia i helgen, ifølge Amnesty International.

Etiopia har et nært sikkerhetssamarbeid med Vesten, men anklages ofte for å kneble fredelig opposisjon. Etter de blodige protestene i sommer uttrykte USA bekymring for overdreven maktbruk mot demonstranter i landet.