Merkel: – Europeerne må ta sin skjebne i egne hender

Uttalelsene faller etter et to dager langt møte i stormaktsklubben G7. Møtet var preget av konflikt mellom USAs president Donald Trump og USAs vestlige allierte.

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.

Skjebne i egne hender

Selv om Tyskland og Europa skal bestrebe seg på å fastholde gode relasjoner til USA og Storbritannia, er situasjonen endret med Donald Trump i presidentstolen og britene på vei ut av EU. Blant annet gikk det ikke ubemerket hen at Trump ikke nevnte artikkel fem, som sier at et angrep på én alliert skal regnes som et angrep på alle, i sin tale på NATO-toppmøtet tidligere denne uka.

– Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, understreket Merkel.

Dyrke fransk relasjon

– Dette kan selvfølgelig bare gjøres i all vennskapelighet med USA og Storbritannia. Men vi må kjempe vår egen kamp for framtiden, som europeere, for vår skjebne, sa Merkel, som også sier hun vil dyrke vennskapet med Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron framover.

Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, sa den tyske statsministeren i etterkant av møtet lørdag.

Twitter-positiv

Trump, som lørdag reiste hjem til USA, hadde en noe mer positiv analyse på Twitter søndag.

– Kom akkurat tilbake fra Europa. Turen en stor suksess for Amerika. Hardt arbeid, men store resultater, tvitret presidenten.