Under enorme sikkerhetstiltak har president Barack Obama gjennomført sitt sjette Tysklands-besøk i sin snart åtte år lange tid som president.

Obama og hans store reisefølger bor på luksushotellet Adlon like ved Brandenburger Tor, og hotellet og omgivelsen er avsperret i vid omkrets.

Under en felles pressekonferanse i Angela Merkels enorme kontorbygg i Berlin, forsikret Obama at han ville komme tilbake til Tyskland på nytt. Men neste gang en amerikansk president kommer til landet, heter han Donald Trump.

Men Trump har gjort det klart at han er motstander av frihandelsavtaler som TTIP (transatlantisk frihandelsavtale).

– Jeg har alltid engasjert meg sterkt for å få sluttført en handelsavtale med USA. Vi har gjort mye framgang i forhandlingene, men de vil ikke bli sluttført nå, sa Merkel, ifølge NTB.

EU og USA har forhandlet i flere år om en slik avtale, og målet var å bli ferdige innen Obamas presidentperiode var omme. Men forhandlingene har vært svært vanskelige, og har møtt motstand på begge sider av atlanteren. Avtalen, som var et prestisjeprosjekt for ledere både i EU og i USA, er det foreløpig ikke blitt noe av.

Både Obama og Merkel understreket behovet for en slik avtale, og ville ikke skrinlegge håpet om at det kan lykkes etter hvert.

– Ville støttet Merkel

Det var to nære allierte som møttes i Berlin i kveld. USAs avtroppende president Barack Obama nærmest skamroste Tysklands forbundskansler Angela Merkel da de to takket hverandre for åtte års nært samarbeid. Spørsmålet nå er hva som vil skje når hans arvtager Donald Trump inntar regjeringskontorene.

Obama roste Merkel som sin mest trofaste internasjonale samarbeidspartner.

- Jeg kan ikke tenke meg en mer trofast og solid samarbeidspartner i hele verden enn Angela Merkel, sa han.

Obama han roste de sterke bånd mellom USA og Tyskland, selv om det til tider også har vært ulike oppfatninger.

På spørsmål fra en journalist om han mente at Merkel burde stille som kandiat til en ny periode som forbundskansler ved valget i 2017, svarte Obama diplomatisk:

– Jeg pleier ikke å blande meg inn i andre lands politikk. Men hvis jeg hadde vært tysk, ville jeg ha støttet henne, jeg vet ikke om det hjelper eller ikke, sa Obama.

Advarte mot Russland

Han sa i sin tale at det var grunn til å være skeptisk til Russland, til president Assad i Syria, og at Tyskland og USA har hatt felles oppfatning, også når det gjelder kampen mot IS og mot Taliban i Afghanistan.

Forbundskansler Angela Merkel roste i sin tale samarbeidet med president Obama, og de felles verdier de to land har når det gjelder demokrati, frihet og menneskerettigheter.

– Takk for et vennskapelig, intensivt samarbeid. Vi vil gjøre alt for å samarbeide også med den nye presidenten, sa Merkel.

Hun la ikke skjul på at samarbeid med den nye presidenten og hans administrasjon kan by på utfordringer.

Forbundskansleren var også tydelig på at hun hadde merket seg det klare budskapet både fra Obama og fra Donalt Trump om at Europa i større grad må bidra både økonomisk og militært i NATO-samarbeidet.

Torsdag kveld avsluttet Obama sitt siste Tyskland-besøk som president under en middag i Forbundskansleramt - Angela Merkels kontorbygning like ved Riksdagsbygningen.