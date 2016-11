«Nå er Angela Merkel virkelig lederen for den frie verden», skrev Christoph Amend, sjefredaktøren i avisen Die Zeit, på Twitter kvelden det ble klart at Donald Trump er USAs neste president.

Den tyske forbundskansleren har sittet ved makten i 11 år. De fleste venter at hun snarlig vil kunngjøre at hun stiller igjen neste høst, for fire nye år.

– Det er bare noen ytterst få som vet hva hun faktisk tenker om dette, men jeg har lenge ventet at hun vil stille igjen. Den populistiske vinden som blåser over Vesten, har nok bidratt til det. Gir hun seg nå, vil det se ut som hun rømmer fra åstedet, sier Stefan Kornelius til Aftenposten.

Han er utenriksredaktør i avisen Süddeutsche Zeitung og forfatter av Angela Merkels autoriserte biografi.

Blair, Brown, Cameron og May

Ingen av de nåværende lederne i Europa har sittet like lenge ved makten som Angela Merkel, selv om hun trolig har den tøffeste jobben av dem alle.

Frankrike har for eksempel har hatt tre ulike ledere i regjeringsperioden hennes, mens Storbritannia har hatt fire og Italia har hatt fem.

– Hun har en ekstremt robust, nesten sta personlighet og evner å fungere på et veldig lavt følelsesnivå. Hun lar ikke alt hatet og sinnet gå innpå seg, men styrer ut ifra fakta og tar ett steg av gangen, sier Kornelius.

Passerte de Gaulle og Brundtland

Med sine 11 år som forbundskansler har Merkel nå sittet lengre enn politikere som Tony Blair, Charles de Gaulle og Gro Harlem Brundtland.

Hun har likevel fortsatt et stykke igjen til rekordholderne blant europeiske ledere etter andre verdenskrig, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

De tre lengstsittende lederne er alle skandinaver: Den tidligere finske presidenten Urho Kekkonen satt i nesten 26 år, mens den svenske statsministeren Tage Erlander satt i 23 år og vår egen Einar Gerhardsen hadde makten i Norge i totalt 17 år.

Merkel har også et stykke opp til de to tidligere tyske kanslerne Helmut Kohl og Konrad Adenauer.

– Lister av denne typen betydde noe for en som Helmut Kohl, men de betyr ikke noe for Merkel. Hun er ikke ute etter noen rekord eller noen annen jobb etter at hun går av, men ønsker nok at det skal stå noe igjen etter henne, sier Kornelius.

Sliten?

Enkelte mener Merkel viser tegn på å være sliten etter 11 år i den knallharde jobben.

– Å være kansler i dag er noe ganske annet enn det var før om du tar hensyn til arbeidsmengden, farten, de søvnløse nettene og reisene. Hennes 11 år nå er mer som 25–30 år i tidligere tider, mener Kornelius.

Samtidig er Merkel under et kraftig press også på hjemmebane.

– All den politiske kapitalen hun hadde bygget opp frem til migrantkrisen, er brukt opp. De siste årene har gått med til å reagere på kriser, i stedet for å ligge i forkant. Og så har hun hatt en langvarig og ekstremt unødvendig konflikt med søsterpartiet i Bayern.

Det som taler for at hun fortsetter er at det ikke finnes noen klare etterfølgere og at Tyskland trenger noen som kan holde sammen en ny koalisjonsregjering etter det neste valget, ifølge Kornelius.

– Det viktigste argumentet for ikke å fortsette, er hele den politiske stemningen i Tyskland. Det er et reelt ønske om nye ideer og et nytt ansikt. Merkel misliker sterkt ideen om raske løsninger og store omveltninger og er nok redd for å bli feid av banen av disse strømningene, sier forfatteren.

Vladimir Rodionov / AP / NTB Scanpix

Slakt og ros fra Trump

Før sin siste tur til Europa som president denne uken uttalte Barack Obama at Merkel «trolig har vært min næreste internasjonale partner disse åtte årene». Nå er spørsmålet hvordan kansleren vil komme overens med USAs neste president.

Trump har tidligere skrevet på Twitter at Merkel «ødelegger Tyskland» og at hun burde «skamme seg» over flyktningpolitikken. I september modererte han seg likevel da han sa at Merkel var en «stor verdensleder».

Det som er klart er at de to lederne har en helt forskjellig måte å drive politikk på og et ulikt syn på verden.

I en kunngjøring etter valget tok Merkel til orde for et tett samarbeid mellom USA og Tyskland, men understreker at det må skje på basis av verdiene hun mener forener landene: «demokrati, frihet, respekt for loven og for menneskers verdighet, uavhengig av opprinnelse, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering eller politisk syn».

Presset fra resten av verden på at Merkel må stille igjen, øker.

– Aldri før har så mye avhengt av tyskerne. Det er veldig heldig at Tyskland nå ledes av Merkel, sier Simon Tilford ved tenketanken Centre for European Reform til The New York Times.

Storavisen omtaler Merkel som «det liberale Vestens siste forsvarer».

Michael Kappeler / AP / NTB Scanpix

– Det er andre liberale ledere i Europa, men hun er den mest fremtredende som står opp for disse verdiene, sier Daniel Hamilton, direktør ved Center for Transatlantic Relations ved Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Washington til Bloomberg.

Forfatter Kornelius mener det er farlig å redusere bildet av Vesten til Merkel alene, men mener hun har fungert som en stabiliserende faktor i Europa.

– Jeg tror de populistiske strømningene ville vært enda sterkere uten henne. Spørsmålet er bare om stilen hennes passer inn i den krasse og opphissede politiske debatten vi ser nå, sier han.

