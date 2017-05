Merkel misfornøyd med mangel på klimaenighet i G7

USAs president Donald Trump har stått alene mot de seks andre medlemslandene i stormaktsklubben.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sier Merkel.

– Det er ingen indikasjoner av noe slag på at USA fortsatt vil være med på Parisavtalen. I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier Merkel, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Merkel nevnte også en diskusjonsrunde med afrikanske ledere om saken, som hun omtalte som en suksess. Uttørkingen av Tsjadsjøen er et eksempel på at kampen mot klimaendringer er av grunnleggende viktighet for dem, påpekte Merkel.

– Parisavtalen er et så viktig tema at ingen kompromisser kan inngås her, konkluderte hun.

JONATHAN ERNST / TT / NTB scanpix

Trump skal bestemme seg til uken

Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet, men tidspunktet er blitt utsatt. Også flere møter om saken i Det hvite hus er blitt utsatt de siste månedene.

Nå kan det imidlertid se ut som en avgjørelse nærmer seg. I en Twitter-melding lørdag skriver Trump at han vil ta en endelig beslutning neste uke.

Hardt press

I valgkampen i USA i fjor lovet Trump å «kansellere» Parisavtalen. Etter at han ble president, har han fjernet en rekke amerikanske klimatiltak – men Trump-regjeringens uttalelser om Parisavtalen har vært sprikende.

Ifølge amerikanske medier er det svært delte meninger om avtalen blant Trumps ministre og nærmeste rådgivere. Både utenriksminister Rex Tillerson, Trumps datter Ivanka og hennes ektemann svigersønn Jared Kushner skal imidlertid være positive til Parisavtalen.

Trump er blitt satt under et hardt klima-press under sitt besøk i Europa denne uken. Hos pave Frans fikk presidenten overrakt en kopi av pavens uttalelse om klimaendringer og miljøproblemer.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

– Under utvikling

Frankrikes nye president Emmanuel Macron hadde en lengre samtale med Trump om klimaendringene i Brussel torsdag. Og Tysklands statsminister Angela Merkel har forsikret at hun har gitt Trump «svært mange» argumenter for å bli værende i avtalen.

Presidentens rådgiver Gary Cohn sa fredag at Trumps syn på klimaspørsmålet er «under utvikling».

– Han føler at han vet mye mer om temaet nå. Han kom hit for å lære og for å bli smartere, sa Cohn under en pressekonferanse på G7-toppmøtet.

Uenighet om handel

Også flere andre saker på G7-toppmøtet har budt på utfordringer, ifølge nyhetsbyrået AP. Tidlig på ettermiddagen strevde landene fortsatt med ordlyden i en uttalelse om handel.

Tidligere har G7 pleid å fordømme alle former for proteksjonisme – det vil si politiske tiltak som hindrer frihandel. Trump-regjeringen er opptatt av at den internasjonale handelen ikke må føre til urettferdige konsekvenser for amerikanske selskaper og arbeidere.