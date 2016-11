Ifølge Pena Nieto har de to hatt en «hjertelig, vennlig og respektfull» telefonsamtale, der den mexicanske presidenten benyttet anledningen til å gratulere Trump med valgseieren.

Trump har under valgkampen lovet at han vil bygge en mur mellom Mexico og USA for å hindre ulovlig innvandring. Han har også sagt at det er Mexico som skal betale for den. I tillegg har han kalt mexicanske innvandrere for voldtektsmenn og drapsmenn.