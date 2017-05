Michael Flynn villedet Pentagon om inntekter fra fremmede makter

Dersom Flynn villedet Pentagon, kan det sette ham i fare for straffeforfølgelse. Å lyve til føderale etterforskere kan straffes med opp til fem års fengsel, skriver The New York Times.

Ifølge demokraten Elijah Cummings viser dokumenter at Flynn løy til forsvarsdepartementet. Det skriver kongressrepresentanten i et brev til sin republikanske kollega Jason Chaffetz, lederen for kontrollkomiteen i Representantenes hus, ifølge nyhetsbyrået AP.

Oppga ikke Russland-inntekter

Da Flynns sikkerhetsklarering for strengt hemmelig informasjon skulle fornyes i fjor, oppga han at en reise til Moskva var finansiert av amerikanske selskaper. I virkeligheten fikk Flynn 45.000 dollar av den statskontrollerte russiske TV-kanalen RT for reisen.

Flynn oppga også at han ikke hadde vesentlig kontakt med utlendinger. Men bare to måneder tidligere hadde den pensjonerte generalløytnanten spist middag med Russlands president Vladimir Putin under det som var RTs tiårsjubileum.

Flynn er en del av Kongressens etterforskning av det amerikansk etterretning mener var russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i fjor.

I februar måtte han trekke seg fra jobben i Det hvite hus fordi det ble avslørt at han hadde løyet til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russlands ambassadør til USA.

Sputnik / NTB Scanpix

Vil ikke inkriminere seg selv

Tidligere mandag ble det klart at Flynn ikke vil etterkomme anmodningen om å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité, som etterforsker om det var forbindelser mellom Russland og Trump-kampanjen.

Flynn påberoper seg USAs femte grunnlovstillegg. Det sier at ingen kan pålegges «å være et vitne mot seg selv». Flynn har dermed rett til å nekte å svare på spørsmål som kan inkriminere ham selv.

I jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver hadde Flynn tilgang til USAs dypest bevarte hemmeligheter.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

– Ingen innrømmelse

«Ethvert vitnemål han gir, vil kunne blir brukt mot ham», heter det blant annet i et brev Flynns advokater har sendt til Kongressen, skriver NTB.

Det at Flynn nekter å vitne, utgjør ikke noen form for innrømmelse av å ha gjort noe galt, understreker advokatene i brevet til etterretningskomiteen.

Komiteen ba Flynn opplyse om alle møter og kommunikasjon med russiske tjenestemenn i perioden 16. januar 2015 til 20. januar 2017.

Komiteen ba også Flynn overlevere all arkivert kommunikasjon med Trump-valgkampen som «på noen som helst måte» handlet om Russland.

Flynn etterforskes i tillegg for å ha unnlatt å oppgi at han i fjor jobbet som lobbyist for tyrkiske myndigheter samtidig som han var rådgiver for Trump. Det er også straffbart.

Lauren Victoria Burke / AP / NTB scanpix

Høyt respektert general

Flynn var en høy respektert etterretningsoffiser som blant annet har fått deler av æren for å ha revolusjonert hvordan amerikanske spesialstyrker opererte og samlet inn informasjon i Irak.

Tiden som sjef for den militære etterretningstjenesten Defense Intelligence Agency (DIA) endte derimot ikke like bra. Generalløytnanten fikk i praksis sparken da Obama-administrasjonen ba ham pensjonere seg etter bare to år i jobben.

I løpet av valgkampen ble han en sentral rådgiver for Donald Trump. Han ble utnevnt til den viktige jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, men fikk sparken bare tre uker at Donald Trump ble tatt i ed i januar.