Migranter har bodd i «Jungelen» i Frankrike i årevis. Nå har naboene fått nok

Naboene til migrantleiren Calais nord i Frankrike, bedre kjent som «Jungelen», demonstrerte mandag.

En rekke lastebilsjåfører og bønder gjennomførte en saktekjøringsaksjon på motorvei A16, som er veien mange bruker for å komme seg til havneterminalen eller jernbaneterminalen, som brukes av båter og tog som skal til Storbritannia.

Også naboer og personer tilknyttet havneterminalen deltok i protestene.

«Nok er nok» var blant slagordene.

– Vi er ikke rasister

Avisen The Guardian, som fulgte demonstrasjonene, beskriver at naboene er mektig lei av leiren.

De er svært misfornøyd med myndighetenes innsats, til tross for at Frankrikes innenriksminister Barnard Cazeneuve forrige uke lovet at de jobber for å få stengt leiren, og at de som bor der skal flyttes andre steder i landet.

– Vi er ikke rasister og vi er ikke Front National (nasjonalistisk og høyrepopulistisk parti - journ.anm.). Vi forstår at det er humanitære spørsmål å ivareta, at mennesker lever i elendighet, men vi opplever at det blir mer usivilisert, og vi føler oss stadig mer utrygge, sier Jean-Pierre Clipet til avisen. Han representerer en bondeorganisasjon i området.

– Noen av flyktningene blir mer og mer aggressive. Problemet blir verre, legger han til.

Det var meningen at demonstrasjonene skulle fortsette til myndighetene hadde fastslått at de ville stenge leiren. Men sent mandag kveld offentliggjorde lastebilorganisasjonen, som har tatt initiativ til protestene, at de ikke vil fortsette demonstrasjonene tirsdag, melder Reuters.

Drømmer om Storbritannia

I «Jungelen» er det antatt at det nå bor mellom 7000 og 10.000 personer.

Leiren er mye omtalt tidligere, blant annet på grunn av de elendige forholdene i leiren.

Det har også vært opprør i forbindelse med at den sørlige delen av leiren revet i vår. Håpet for mange som bor i leiren, som er i nærheten av jernbanetunnelen til Storbritannia, er å flykte nettopp dit.

Derfor nekter mange av dem å søke asyl i Frankrike, ettersom dette vil ødelegge drømmen om å komme til Storbritannia.

Ekstreme metoder

Ifølge The Guardian har det kommet rapporter om at menneskesmuglerere har tatt i bruk ekstreme metoder for å få beboere i leiren til den andre siden av kanalen.

De skriver blant annet at det har blitt kastet bensinbomber, og at trær er blitt felt ned på veiene som går til tog- og havneterminalene.

Det har stanset sjåførene. Deretter skal de blant annet ha blitt truet med motorsag og macheter for å få sendt folk med lasten, skriver avisen.

Som følge av disse episodene er det blitt satt opp en rekke sperringer.

Bønder i området forteller at problemene har forflyttet seg, og at flyktningene som ønsker seg til Storbritannia, tar seg over åkre andre steder.