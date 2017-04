Mike Pence: USAs hangarskip snart i Japanhavet

Trump-administrasjonen har tidligere gitt motstridende opplysninger om skipets kurs. Den 11. april hevdet forsvarsminister James Mattis at skipet var «på vei opp» til Korea-halvøya. Det var ment som en avskrekkende manøver mot Nord-Korea i en ytterst spent situasjon. Dette ble senere tilbakevist da det ble kjent at skipet befant seg utenfor Australias kyst.

Under sitt besøk i Australia slo visepresident Pence fast at skipet nå er på vei til Japanhavet, som ligger mellom Japan, Koreahalvøya og Russland.

– Vi regner med at de er fremme i posisjon i Japanhavet i løpet av dager, innen utgangen av måneden, sa Pence.

Under møtet med Australias statsminister Malcolm Turnbull gjorde Pence dessuten det klart at USA vil overholde den omstridte flyktningavtalen mellom landene. USAs president Donald Trump har kalt denne avtalen «den verste noensinne». Den ble undertegnet av Obama-administrasjonen og går ut på at USA skal ta imot over 1.000 flyktninger fra flyktningleirer i Australia.