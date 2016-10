Militærstyrker med fremstøt mot IS i Mosul

De kurdiske styrkene, kjent som Peshmerga, startet sitt fremstøt ved daggry søndag, nær byen Bashiqa.

Iraks spesialstyrker har også innledet angrep på byen, opplyser generalmajor Haider Fadhil. Han sier at kurderne har erobret to landsbyer i nærheten av Bashiqa og en liten sjiamuslimsk helligdom i området.

Den siste uka har irakiske og kurdiske styrker kjempet mot IS i for det meste ubebodde byer og landsbyer rundt Mosul.

Over 25.000 irakiske bakkestyrker, samt støtte fra fly og rådgivere fra den USA-ledede koalisjonen, deltar i storoffensiven, som er ventet å ta flere uker – om ikke måneder.

Flykter

FN-organet UNICEF opplyser at fler enn 4.000 personer har flyktet fra områdene rundt Mosul etter at militæroperasjonen for å gjenerobre byen startet.

Peter Hawkins, UNICEFs representant i Irak, forteller at det er veldig dårlige forhold for barn i minst en av flyktningleirene. Han sier videre at UNICEF har levert vann, sanitær og andre forsyninger som forventes å vare i sju dager.

De har også fått vaksine mot polio og meslinger, som ikke har vært mulig de siste to årene da de har levd under IS-styre.

UNICEF har planer om å hjelpe mer enn 748.000 mennesker, inkludert opp mot 500.000 barn.

Hawkins sier barn i og rundt Mosul står i fare for å bli drept eller skadd i kampene, samt å bli utsatt for seksuell vold, kidnapping og rekruttering av væpnede grupper.

Provosert

Bashiqa ligger i nærheten av en militærbase med samme navn, der rundt 500 tyrkiske soldater trener sunni og kurdiske krigere. Tilstedeværelsen har provosert Irak, som sier de aldri har gitt dem tillatelse til å være i landet, og har oppfordret dem til å trekke seg ut. Tyrkia nekter. De insisterer på at de er en viktig brikke i å gjenerobre Mosul.

USAs forsvarsminister Ashton Carter har de siste dagene besøkt begge nasjonene, og ankom den kurdiske hovedstaden Irbil søndag. Der skal han diskutere saken med den kurdiske lederen Massoud Barzani.

Etter et møte med Tyrkia gjorde Carter en «prinsippavtale» for at de skal ha en rolle i den pågående operasjonen.

Iraks statsminister Haider al-Abadi synes det derimot er en dårlig idé, og da han møtte Carter lørdag insisterte han på at Mosul var en irakisk kamp.

– Jeg vet tyrkerne ønsker å delta. Vi sier takk for det, men å frigjøre Mosul og de andre områdene er noe irakerne vil håndtere selv, sa han.