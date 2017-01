Minister: 39 drept og opp mot 70 såret i Istanbul

Flere av gjestene på nattklubben Reina, som ligger ved vannet på den europeiske siden av Bosporosstredet, skal ha hoppet i sjøen for å redde livet.

Innenriksminister Suleyman Soylu sier til CNN at 39 personer er drept og 69 personer er såret - fire av dem kritisk.

Av de døde er det identifisert 16 utlendinger og fem tyrkere, skriver CNN. Foreløpig er det ikke meldt om noen nordmenn blant ofrene, opplyser Utenriksdepartementet til Aftenposten.

Gjerningsmann drept

Søndag morgen ble det meldt at en gjerningsmann var blant de drepte.

– Dette var et terrorangrep, sier Istanbuls guvernør Vasip Sahin til TV-kanalen NTV.

Sahin sier en gjerningsmann utkledd i nissedrakt tok seg inn på nattklubben ved å skyte og drepe en politimann og en sivil som befant seg ved inngangen.

– Dessverre sendte han på brutalt og nådeløst vis et kuleregn mot uskyldige mennesker som var samlet for å feire det nye året og more seg, sier guvernøren.

Nylige aksjoner mot ulike miljøer: Over 1600 pågrepet i Tyrkia

Tidligere rapporter har gått ut på at en eller to personer med julenissedrakt kom inn på nattklubben og åpnet ild med automatvåpen.

Kan ha gjemt seg på toalettet

Angrepet skjedde på den populære nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet.

Murat Ergin/Ihlas News Agency/Reuters

Flere medier opplyser at en gjerningsmann ved 01.30-tiden fortsatt befant seg inne på stedet og at han kan ha skjult seg på et toalett. Tyrkiske spesialstyrker forberedte seg på å gå til aksjon.

Medieforbud

Angrepet skjedde litt etter klokken 01 nyttårsnatten.

Myndighetene har innført et midlertidig medieforbud og bedt mediene unngå å publisere noe som kan «skape frykt i befolkningen, panikk og uro og som bidrar til terrorgruppers mål».

Hoppet i sjøen

Det skal ha vært mellom 500 og 600 gjester som feiret nyttårsaften på nattklubben da den ble angrepet. Flere gjester hoppet i sjøen for på komme seg i sikkerhet. Eier Mehmet Kocaslan sier til avisen Hürriyet at amerikansk etterretning har advart mot et mulig angrep, skriver Dagens Nyheter.

– Nå har det funnet sted, sier han.

Nattklubben ligger nede ved vannet, nesten rett under en av broene som knytter den europeiske og den asiatiske delen av storbyen sammen.

TT / NTB Scanpix

Over 17.000 politifolk er på jobb i byen, hvor beredskapsnivået er høyt med tanke på mulige terrorangrep.