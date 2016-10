Ministrene i Ukrainas tjener offisielt rundt 5000 kr. i måneden. Nå lurer folk på hvordan de har fått tak i 50 millioner i kontanter.

Flere korrupsjonsskandaler har ridd Ukraina de siste årene, og det har etterhvert blitt allment kjent hvordan maktpersoner skamløst har forsynt seg av fellesskapets midler.

Da politikerne nylig ble bedt om deklarere sine eiendeler og formuer online i en ny database, viste det seg at flere satt med flere millioner dollar – i kontanter.

Enkelte avslørte at de satt på rene flåter av luksusbiler, dyre «Swiss watches», diamantsmykker og store landområder.

Det kan gi forklaringsproblemer når man vet at den offisielle lønnen til en statsråd i Ukraina ligger på rundt 16.000 ukrainske hrivna (ca. 5000 kroner).

Frist til søndag

Politikerne hadde frist til sist søndag med oppgi detaljene om inntekt og private formuer i 2015 til en søkbar database, som er opprettet som del av IMF-initiert forsøk på å fremme gjennomsiktighet og samtidig modernisere Ukrainas skakkjørte økonomi.

Mange tror likevel de åpenhjertige selvavsløringene ytterligere kan svekke den tynnslitte tilliten som den jevne ukrainer har overfor myndighetene i landet der gjennomsnittslønnen ligger rett over 200 dollar (ca. 1600 kroner) i måneden. Mange ukrainere har brukt sosiale medier for å gi uttrykk for sin overraskelse og forakt overfor politikerne.

– Vi hadde ikke forventet at dette skulle være så utbredt blant myndighetspersoner, sier Vitalij Shabunin, som leder en organisasjon som jobber mot korrupsjon.

Statsminister Volodimir Grojsman avslørte at han og kona tilsammen hadde 1,2 millioner amerikanske dollar (8,6 millioner kroner) og 460.000 euro (over 4 millioner kroner) i kontanter, samt en kolleksjon av luksusklokker.

Grojsman tjener offisielt rundt 9000 kroner i måneden som statsminister.

Konstantin Chernichkin / X02411

60 prosent svarte penger

Databasen avslørte også at Grojsman, som er tidligere forretningsmann, ikke er alene om å foretrekke å holde pengene sine langt unna ukrainske banker.

Reuters beregninger viser at 24 av statsrådene i den ukrainske regjeringen tilsammen har over 50 millioner kroner bare i kontanter.

– Når Finansdepartementet sier at omtrent 60 prosent av økonomien er svart, så underbygges den påstanden av det store volumet av kontanter som offentlige ansatte og politikere nå har registrert, sier Taras Kasjka, visedirektør i George Soros's International Renaissance Foundation.

– Dette en refleksjon av tilstanden vårt samfunn befinner seg i, sier han.

Mener bankene ikke er til å stole på

Justisminister Pavlo Petrenko, som vedgikk at han hadde over 7 millioner kroner på en bankkonto og ytterligere 3,5 millioner kroner kontant, sier at mistilliten som politikerne viser bankvesenet deles av mange ukrainere.

– Selvsagt fremstår dette som usivilisert for mange EU-land, men årsaken er altså at mange mener at bankene ikke er til å stole på. Det er et problem for mange ukrainere som har mistet sparepenger de har plassert i banker, sier han.