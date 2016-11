Minst 120 personer omkommet i togulykke i India

Ulykken, der minst 14 av vognene på toget sporet av, skjedde rundt klokka 3 lokal tid natt til søndag på en ekspressrute nær Pukhrayan i delstaten Uttar Pradesh.

Mange av passasjerene lå og sov og ble sittende fast i de knuste vognene.

Politiet opplyser at minst 120 mennesker er bekreftet omkommet, mens minst 200 skadde er fraktet til sykehus i Kanpur, rundt 100 kilometer fra ulykkesstedet.

Voldsomt støt

– Vi våknet plutselig da toget stoppet med et voldsomt støt og en skrikende lyd. Vi klarte å komme oss ut og så at mange av vognene hadde sporet av, forteller en av passasjerene til nyhetskanalen NDTV.

Etter ulykken viste TV-kanalene uskadde passasjerer som bærer bagasjen sin over et jorde til en motorvei der de skulle hentes av busser. En del av passasjerene skal fraktes til stasjonen Malasa der det blir satt opp tog for å frakte dem videre.

Toget var på vei fra Purwa, som ligger nær Kanpur. Denne byen er et knutepunkt for jernbanetrafikken i India som hundrevis av tog passerer gjennom hver dag.

Stor sorg

Årsaken til togavsporingen er ikke kjent, men det kan ha vært skader på skinnegangen.

– Det vil bli satt ned en etterforskningsgruppe umiddelbart, opplyser jernbaneminister Suresh Prabhu.

Indias statsminister Narendra Modi har uttrykt sin medfølelse og sorg etter ulykken.

– Føler større smerte enn det som kan uttrykkes med ord, over tapene av menneskeliv i togavsporingen. Mine tanker går til de berørte familiene, tvitret Modi.

Indisk jernbane transporterer over 20 millioner passasjerer hver dag, men er kjent for dårlig sikkerhet på grunn av gammelt utstyr og overfylte tog.

– Årlig massakre

Ulykken er den verste som har rammet indisk jernbane siden 2010, da 146 mennesker omkom og over 200 ble skadd i en kollisjon mellom et passasjertog og et godstog i West Bengal.

Indias jernbanenett er et av verdens største, men også et av verdens farligste. En rapport utarbeidet på oppdrag fra myndighetene konkluderte i 2012 med at nærmere 15.000 mennesker årlig mister livet i jernbaneulykker i India.

Rapporten betegnet de mange ulykkene som «en årlig massakre»