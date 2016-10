Minst 14 drept i angrep mot sjiaer i Kabul

Minst én av gjerningspersonene ble skutt og drept av politiet, mens de øvrige to tok et ukjent antall gisler inne i Sakhi-helligdommen, ifølge talsmann Sediq Sediqqi i innenriksdepartementet.

Han opplyser tirsdag kveld at angrepet er over etter at spesialstyrker rykket ut til moskeen, som ligger i nærheten av Universitetet i Kabul.

Minst 14 mennesker ble drept, mens 26 mennesker ble såret, opplyser innenriksdepartementet.

Forberedte sørgemåned

Angrepet skjedde idet sjiamuslimer verden over forberedte seg på å markere ashura onsdag. Ashura avslutter den én måned lange sørgemåneden muharram til minne om profeten Muhammads barnebarn Hussain, som ble drept i år 680.

For sjiamuslimer verden over er høytiden et symbol i kampen mot undertrykkelse.

Politiet i Kabul har advart sjiamuslimer mot å samle seg i store folkegrupper på grunn av frykt for angrep.

I juli ble over 80 mennesker drept i et angrep mot den sjiamuslimske hazara-minoriteten i Kabul. IS tok på seg ansvaret.

Sjiamuslimer utgjør 15 prosent av Afghanistans befolkning på rundt 30 millioner.