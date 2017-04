Minst 15 mennesker druknet i Egeerhavet

Blant de omkomne var det minst ett barn og en rekke kvinner. De omkomne er hentet opp av vannet av den greske kystvakten, EUs grensebyrå Frontex og den tyrkiske kystvakten.

To personer er ifølge nyhetsbyrået Reuters reddet opp av vannet i live, blant dem en gravid kvinne. Hun har fortalt av det var 25 personer ombord i båten, og flere båter deltok mandag i søket etter flere ofre.

Det antas at personene er migranter eller flyktninger som har forsøkt å ta seg fra Tyrkia til Hellas i håp om å kunne få asyl.

Mens over en million syrere, irakere og afghanere tok seg fra Tyrkia til Hellas sjøveien i 2015 og 2016, har litt over 4.800 flyktninger og migranter brukt denne ruten for å komme til Europa så langt i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Fortsatt befinner det seg nærmere 14.000 asylsøkere på Lesvos og andre greske øyer, der de lever under svært vanskelige forhold i påvente av å få avklart sin status.

En gruppe kurdere fra Syria har ifølge øyenvitner innledet en sultestreik på Lesvos i protest mot den langsomme saksbehandlingen av asylsøknadene. De fikk først avslag på søknadene, og ankesakene har nå vært til behandling i månedsvis.

De 14 kurderne, som ikke har villet spise siden fredag, sitter nå foran asylkontoret i Moria-leiren på øya. Gresk politi vil ikke kommentere opplysningene.