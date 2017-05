Minst 20 mennesker omkom i båtforlis i Middelhavet

Ifølge kystvakten var det minst 500 mennesker om bord i båten, og rundt 200 av dem havnet i sjøen under ulykken.

Det er uklart om båten kantret fordi den ble truffet av en stor bølge, eller fordi menneskene om bord beveget seg over til den ene sida av dekket.

Andre fartøy kom raskt til stedet og fikk reddet opp de fleste som hadde havnet i sjøen, men minst 20 omkom i ulykken. Det letes fortsatt i etter flere.

Tusenvis av båtflyktninger på vei til Italia over Middelhavet er plukket opp de siste ukene, 1.700 bare det siste døgnet.

Havområdet mellom Libya og Italia er et av verdens mest trafikkerte og svært farlig. De to landene har de siste månedene styrket samarbeidet for å hindre båtflyktninger å legge ut på reisen.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.

Det italienske innenriksdepartementet har registrert nærmere 50.000 nyankomne båtflyktninger så langt i år. Det er 35 prosent flere ankomster enn på samme tid i fjor.

I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 flyktninger og migranter Italia.

FN frykter at nærmere 1.400 mennesker har druknet på vei til Europa så langt i 2017.

