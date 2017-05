Minst 21 døde etter gruveulykke i Iran - skulle redde innesperrede kolleger

Tunnelen i gruven som de 21 løp inn i sammen med flere andre kollapset som følge av en eksplosjon. Flere er fortsatt savnet, melder iranske medier.

Gruven ligger utenfor byen Azadshahr, og eksplosjonen skjedde onsdag formiddag lokal tid. Trolig var det metangass i en gruvegang som antente og eksploderte da arbeidere forsøkte å få i gang motoren til et gruvelokomotiv.

Tasnim News Agency/Handout via REUTERS

Ifølge iranske nyhetsbyråer var de 21 omkomne gruvearbeidere som forsøkte å redde 32 kolleger som var fanget i gruven. Disse er fortsatt savnet.

69 skadet

Det halv-offisielle nyhetsbyrået Tasnim siterer en talsperson for lokale myndigheter i Golestan på at minst 69 er skadet, ifølge Reuters. Over 30 av dem er blitt fraktet til nærliggende sykehus.

Redningsarbeidet har gått sakte som følge av at tunnelene er fylt med giftig gass og at gruvearbeiderne er fanget i enden av en nærmere 1.000 meter lang gruvegang.

–Rundt 600 meter av tunnelen er blitt ryddet, sier en talsperson for gruveindustrien i Golestan.

Nøyaktig hvor mange som befant seg i gruven da eksplosjonen inntraff er uklart. Det iranske nød- og beredskapsdepartementet opplyste at det kunne være så mange som 80 personer, men tallet ble raskt nedjustert.

Foreløpig er det uklart hvilken tilstand de savnede personene er i. Totalt er 500 arbeidere ansatt ved gruven.