Minst 22 personer funnet døde i båt ved Libya

Det var om lag 1.000 mennesker ombord i båten på tre dekk, ifølge Aris Messinis.

– Jeg telte 22 lik, og det er fortsatt flere i lasterommet, sier den greske pressefotografen, som er ombord på et redningsskip chartret av den spanske organisasjonen ProActiva Open Arms.

Skipet var i flere timer det eneste ved den overfylte båten ettersom en rekke andre redningsbåter var på vei til Italia med de over 6.000 migrantene og flyktningene som ble plukket opp fra havet mandag.

– Det var panikk ombord. Mennesker hoppet i vannet, sier Messinis, som er prisbelønt for sine bilder av flyktninger og migranter på den greske øya Lesvos.

Den eneste hjelpen var livbåter som ble sluppet ned fra et spansk militærfly. Først ved middagstider ankom et marineskip.

Norsk skip

Tidligere tirsdag meldte Leger Uten Grenser (MSF) at ti personer var funnet omkommet utenfor kysten av Libya, blant dem en gravid kvinne.

Det norske skipet Siem Pilot er blant de mange fartøyene som har deltatt i operasjonene denne uken. Båten var tirsdag på vei til den italienske havnebyen Salerno med 986 personer ombord, melder den italienske nettavisen salernonotizie.it , ifølge Sunnmørsposten.

Migrantene og flyktningene kommer i hovedsak fra Sahara-området, og det norske fartøyet er ventet å ankomme Salerno onsdag kveld eller torsdag morgen.

Nær ved å drukne

Operasjonene utenfor kysten av Libya blir utført av båter fra blant annet EUs grensestyrke Frontex, den italienske kystvakten og flere hjelpeorganisasjoner.

Mange er utført under dramatiske omstendigheter ettersom flere mennesker har vært nær ved å drukne idet de ble reddet, ifølge MSF.

Over 6.090 mennesker ble plukket opp i til sammen 39 ulike aksjoner mandag, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), noe som var nær rekord.

Tirsdag meldte den italienske kystvakten om «over 20 redningsoperasjoner» på en 40 kilometer strekning utenfor Libyas kyst. Rundt 1.800 personer ble reddet, opplyser den italienske kystvakten.

– Et åpent sår

Flere av de reddede kvinnene er gravide, og to av dem fødte natt til tirsdag en gutt og ei jente ombord på et italiensk kystfartøy. Det står bra til med både mødrene og barna, opplyser en talsmann for Italias kystvakt, Guardia Costiera.

Italias president Sergio Mattarella kaller situasjonen i Middelhavet for en tragedie og et «et åpent sår». Han understreker at all tilgjengelig etterretning, menneskelighet og organisasjonskapasitet trengs for å takle flyktningstrømmen.

Også Hellas melder om en økende strøm av migranter og flyktninger. De siste fire dagene har over 600 mennesker ankommet greske øyer. For en uke siden kom det 90 personer i samme tidsrom.