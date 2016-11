Minst 23 drepte i nye kamper i Aleppo

Det var søndag kamper både i nabolaget Karam al-Turab og i landsbyen Al-Aziza like nord for Aleppo, ifølge AFPs korrespondent og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge kurdiske sikkerhetsstyrker ble minst åtte mennesker drept i et luftangrep søndag. Det statlige nyhetsbyrået SANA melder at minst fire personer ble drept da opprørerne bombet den regjeringskontrollerte delen av Aleppo.

Lyden av kampene mellom regjeringsstyrker og opprørere kunne høres i store deler av de opprørskontrollerte områdene, melder AFP. Det østlige Aleppo er omringet av regjeringsstyrker og har vært utsatt for gjentatte angrep siden hæren satte i gang en offensiv for å gjenerobre hele byen i september.

Søndag fikk innbyggerne i Aleppo tekstmeldinger på telefonene sine med følgende advarsel til opprørerne:

– Væpnede menn øst i Aleppo, dere har bare 24 timer på dere til å ta beslutningen om å reise. De som ønsker å berge sine liv, må legge ned våpnene, og deres sikkerhet kommer til å garanteres. Etter at denne perioden er utløpt, kommer den planlagte strategiske offensiven til å begynne, står det i meldingen.

Bashar al-Assads regjering og hæren har med jevne mellomrom sendt tekstmeldinger til opprørere og innbyggere i Aleppo med ordre om å forlate de beleirede områdene.

Minst 15 sivile ble ifølge statlige medier og syriske aktivister drept i luftangrep fra regimet eller artilleriild fra opprørere i byen.