Minst 30 er døde og mange savnet fremdeles savnet etter storbrannen i London

Politiet i London har fra første stund gjort det klart at tallet på omkomne trolig vil stige når brannmannskaper etter hvert gjennomsøker den utbrente boligblokken i North Kensington.

Politisjefen i London, Stuart Cundy, utelukker ikke at over 100 kan ha mistet livet i brannen. I en oppdatering fredag ettermiddag, sier politiet at antallet er minst 30.

Tolv personer er fortsatt kritisk skadet.

London-brannen spredte seg eksplosivt via fasadeplater i brennbart materiale. Slike fasadeplater er også vanlige i Norge

– Jeg håper inderlig at det ikke blir et tresifret tall, sier han.

Fra babyer til eldre over 80 år

The Sun har gjennomført en omfattende kartlegging av hvem som bodde hvor i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og avisen trykker fredag bilder av mange av de savnede. De anslår antall savnede til minst 65.

Kartleggingen viser at de yngste bare var noen måneder gamle, mens de eldste var langt over 80 år. Det er også flere nasjonaliteter blant dem.

The Sun gjengir også innholdet i telefonsamtaler noen av de savnede beboerne rakk å ha med sine nærmeste før hele boligblokken var overtent. Avisen trykker bilder av flere av dem, hentet fra sosiale medier.