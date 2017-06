Minst 30 skadet i storbrann i 27 etasjer høy boligblokk i London

Brannen startet mens mange lå og sov, og brannvesenet ble varslet 0.54 London-tid.

«Vi kan bekrefte at vi har kjørt 30 pasienter til fem sykehus i London», opplyser ambulansetjenesten i London i en pressemelding.

Det er ikke kommet noen offisielle tall på hvor mange som eventuelt er savnet eller omkommet i brannen.

Flere øyenvitner sier til britiske medier at de har sett folk som ikke kommer seg ut av bygningen. Flammene omslynger boligblokken og tykk røyk velter ut.

Omkring 200 brannfolk, 44 brannbiler og rundt 20 ambulanser er sendt til bygningen, som ligger vest i London ikke langt fra Notting Hill. Brannen spredte seg svært raskt fra tredje etasje og opp mot toppen av blokken.

Rop om hjelp

The Guardian skriver at folk på stedet kan høre folk rope om hjelp. Et vitne forteller til avisen at hun så noen hoppe fra en av de øverste etasjene etter først å ha signalisert «SOS» med en lykt.

– Han ropte ‘hjelp, hjelp, hjelp’, men ingen kom til unnsetning. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han var bokstavelig talt i brann og hoppet, forteller Hadil Alamily til avisen.

Ifølge BBC fortalte øyenvitner at de så lys som kan være mobiltelefoner eller lykter, som blinket på toppen av bygningen.

Våknet av folk som skrek

Paul Munakr har bodd i åttende etasje i bygget i 23 år. Han kom seg ut omtrent klokken 2.00 i natt, omtrent en time etter at brannvesenet ble varslet. Han sier at han ikke kunne høre noen brannalarm.

– Jeg sov. Hadde det ikke vært for folk som ropte utenfor, tror jeg ikke jeg hadde våknet, sier han til BBC.

Han fikk på seg skoene og rømte ut. Han så svart røyk komme fra korridoren, mens brannfolk gikk opp trappene for å hjelpe folk ut.

Ifølge BBC har andre vitner fortalt at de først hørte brannalarmen, men at den stanset etter kort tid.

Flere hundre beboere

Nick Paget-Brown, lederen av bydelsutvalget i Kensington og Chelsea, sier til Sky News at han nå forsøker å finne ut hvor mange som var i blokken da brannen startet.

– Flere hundre kan ha vært der. Spørsmålet er hvor mange som var der under brannen, sier han.

Han legger til at det er vanskelig å få informasjon fra brannstedet.

Ekstreme forhold

Visebrannmester Dan Daly i London sier at brannen er en «stor og alvorlig hendelse».

«Brannfolk med røykdykkerutstyr jobber under ekstremt vanskelige forhold for å håndtere denne brannen», heter det i et sitat fra Daly i en pressemelding fra brannvesenet.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene der beboere forsøker å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen høres knitringen fra flammene og lyden av at deler av bygningen faller i bakken, skriver NTB.

Ifølge bydelsmyndighetene er boligblokken fra 1974, men den ble nylig pusset opp for over 100 millioner kroner, skriver The Guardian. Det er 120 leiligheter i blokken.

Londons ordfører, Sadiq Khan, skriver på Twitter:

«Stor hendelse erklært i Grenfell Tower i Kensington. 40 brannbiler og 200 brannmenn på stedet. Følg brannvesenet for oppdateringer.»

Brannvesenet opplyser at bygningen har 27 etasjer. Brannen brer seg fra tredje etasje og helt til toppen av bygget, meldte brannvesenet natt til onsdag.