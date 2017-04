Minst 31 drept i selvmordsangrep i Tikrit i Irak

Ifølge en politiløytnant begynte angrepet med at tre militante opprørere løsnet skudd sentralt i byen natt til tirsdag, før de senere sprengte seg selv i boliger i området.

Dødstallet ventes å stige. En anonym sikkerhetskilde sier til nyhetsbyrået DPA at minst 35 ble drept i "en rekke selvmordsangrep fra IS". Tidligere sa en talsperson for lokale myndigheter til AFP at det var snakk om minst fem selvmordsbombere.

Videre sa han at tre av selvmordsbomberne ble drept av sikkerhetsstyrker før de rakk å sprenge seg selv, mens to av dem rakk å detonere bombene sine. Den anonyme kilden til DPA sier på sin side at det er snakk om 15 opprørere som skal ha infiltrert Tikrit natt til onsdag.

De fem selvmordsbomberne var til fots da de angrep en politipatrulje og brøt seg inn i huset til en polititjenesteperson i al-Zihoor-nabolaget. En sikkerhetskontroll skal også ha blitt angrepet i byen, og opprørerne skal ha avfyrt skudd mot sivile som passerte området. Blant de drepte er minst ti politifolk.

Volden har ført til at lokale myndigheter har innført portforbud. Onsdag formiddag er det stille i byen, mens sikkerhetspersonell gjennomsøkte boliger på jakt etter flere opprørere.

Den væpnede islamistgruppa IS mistenkes for å stå bak angrepet. Tikrit ligger nord for Bagdad, i provinsen Salahuddin. Den ytterliggående gruppa erobret byen i 2014, men ble jaget ut av regjeringsstyrker og alliert milits året etter.

