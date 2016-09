Den ene eksplosjonen kom fra en parkert bil, og den andre kom fra en bil som ble kjørt av en selvmordsbomber, opplyser politiet.

Angrepet skjedde rundt klokka 21 lokal tid fredag kveld. Mange av butikkene i kjøpesenteret hadde åpent sent fordi folk gjør innkjøp i forkant av den muslimske høytiden eid i neste uke.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Ekstremistgruppa IS har tidligere tatt på seg ansvaret for lignende angrep, senest en bilbombe mandag som tok livet av ni personer.