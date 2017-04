Begge de to koptiske menighetene som ble angrepet var fullsatte av kristne samlet til gudstjeneste palmesøndag.

Den første bomben eksploderte i den fullsatte Mar Gerges-kirken i Tanta nord for Egypts hovedstad Kairo, midt under messen palmesøndag.

Egypts helsedepartement bekrefter at 27 mennesker er bekreftet døde og at 71 sårede er sendt til sykehus etter eksplosjonen i kirken.

Selvmordsbomber

Bilder fra kirken viser fortvilede mennesker som bærer døde og sårede ut etter angrepet.

Det er uklart om bomben lå skjult i kirken, eller om den ble utløst av en selvmordsbomber.

Får timer senere slo en selvmordsbomber til utenfor St. Markus-katedralen i Alexandria, der overhodet for den koptiske kirken i Egypt, pave Tawadros II, holdt messe.

Ifølge Egypt innenriksminister prøvde selvmordsbomberen å storme inngangen til kirken før han ble stoppet av politiet.

Tre politimenn er ifølge myndighetene blant de drepte.

Egyptiske myndigheter bekrefter at minst 16 mennesker ble drept og 35 såret i selvmordsaksjonen i Alexandria.

Stringer /

Økt spenning

De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.

Spenningen mellom kopterne og den muslimske majoriteten har økt siden pave Tawadros II ga sin støtte til militærkuppet i juni i 2013.

Søndagens bombe i Tanta er det siste av en rekke angrep rettet mot den kristne minoriteten i landet og kommer få uker før pave Frans skal besøke Egypt.

Paven kondolerer

Paven var raskt ute med å fordømme terroraksjonene og sendte sine kondolanser til sin «bror, pave Tawadros, den koptiske kirke og hele den skjøre, egyptiske nasjonen».

Nariman El-Mofty / TT / NTB Scanpix

– La oss be for ofrene for angrepene som dessverre fant sted i dag, heter det i en uttalelse fra paven.

Pave Frans ber videre «Gud om å omvende hjertene til dem som sprer terror, vold og død, og også hjertene til de som produserer våpen og driver våpenhandel».

Utenriksminister Børge Brende reagerte slik på hendelsen:

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for terroraksjonen.

IS-avlegger

En lokal avlegger av den ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg ansvaret for terroraksjonen i desember, og IS tar i en kunngjøring også på seg ansvaret for søndagens to bomber.

– Skvadroner fra Den islamske staten gjennomførte angrepene mot to kirker i Tanta og Alexandria, heter det i kunngjøringen som er formidlet av den ytterliggående islamistgruppas nettsted Amaq.