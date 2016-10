Minst 55 døde i togulykke i Kamerun

– Det var en høy lyd. Jeg snudde meg rundt og så at vognene bak oss sporet av og begynte å rulle rundt, forteller en Reuters-journalist, som var med ulykkestoget.

Ulykken skjedde like før toget nådde byen Eseka, rundt 12 mil vest for Yaoundé. Toget var på vei fra hovedstaden til Douala, som regnes som Kameruns økonomiske sentrum. I tillegg til at minst 55 er bekreftet omkommet, er minst 575 mennesker skadd. Tilstanden for flere av dem er kritisk, melder den statlige kringkasteren Nrtv.

– Avsporingen har forårsaket omfattende skader på mennesker og materiell. Den foreløpige opptellingen gir et dødstall på 55, sier transportminister Edgar Alain Mebe Ngo'o.

Ifølge togselskapet var det hele 1.300 passasjerer på toget, i stedet for 600 som er vanlig. En bro på strekningen hadde kollapset torsdag, noe som førte til stor pågang av passasjerer. Ulykken skjedde i et område med kraftig regn som har forårsaket jordskred langs veier i denne delen av landet. Årsaken til ulykken er fortsatt ukjent.

Journalister ble hindret av sinte menneskemengder fra å ta seg fram til området, og det er derfor vanskelig på fastslå omfanget av ulykken, meldte AP fredag. (NTB)