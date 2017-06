Minst 61 døde i Portugal: - Kan være den største skogbranntragedien i manns minne

– Dette ser dessverre ut til å være den største skogbranntragedien i manns minne i Portugal, sa statsminister António Costa ifølge den portugisiske avisen Publico.

61 personer er bekreftet omkommet og minst 60 er skadet i Pedrógão Grande-området. De fleste av dem som omkom ble fanget av røyk og ild mens de satt i biler, i et forsøk på å komme seg unna, ifølge innenriksminister Jorge Gomes.

Statsminister Costa frykter at dødstallene kan stige.

– Letemannskapet går nå fra landsby til landsby for å snakke med vitner. Med all sannsynlighet er det flere ofre, sier han.

Myndighetene i landet erklærte søndag tre dagers landesorg etter katastrofen.

Ifølge Publico er fem personer alvorlig skadet. Fire av dem er brannmenn, og den femte et barn.

Utelukker kriminell handling som årsak

Den nasjonale direktøren for påtalemyndigheten i Portugal, José Almeida Rodrigues, utelukker overfor avisen at noe kriminelt ligger bak brannen. Han peker i steden på at flammene mest sannsynlig startet på grunn av et lynnedslag.

– Alt peker temmelig klart mot naturlige årsaker. Vi har til og med funnet treet som ble truffet av lynet, sier Rodrigues.

679 brannfolk og 200 brannbiler ble tilkalt for å kjempe mot flammene som brøt ut lørdag ettermiddag. Sterk vind og høye temperaturer har gjort brannmannskapenes arbeid svært krevende, og ilden fortsetter søndag å rasere store skogområder helt ukontrollert.

Det er også satt inn en rekke brannslukkingsfly fra Portugal og Spania i slukkingsarbeidet.

NTB scanpix/TT/Armando Franca

Svikt i elforsyning og kommunikasjon

I tillegg har brannene ført til svikt i elektrisitetsforsyningen og mobildekningen i området.

– Nå prioriteres det å få brannen under kontroll. Etter det må vi få oversikt over hva som har skjedd, sier statsminister Costa.

RAFAEL MARCHANTE / REUTERS / NTB SCANPIX

60 skogbranner over hele landet

Blant de 59 skadede er en åtte år gammel jente som ble funnet gående alene med brannskader i nærheten av brannen, melder BBC og viser til avisen Corregio do Manhã.

Tordenvær nevnes som en mulig årsak til skogbrannen som finner sted i Pedrogao Grande, midt i landet, omkring 20 mil nordøst for Lisboa. Temperaturene i området har de siste dagene ligget på rundt 40 grader. Totalt brøt det ut rundt 60 skogbranner over hele landet i natt, ifølge BBC.

NTB scanpix/Reuters/Rafael Marchante

Ble fanget av flammene mens de satt i bilen

Tre av de omkomne døde av røyken fra skogbrannen og 22 av dem ble fanget av flammene mens de satt i bilen på vei mellom Figueiro dos Vinhos og Castanheira de Pera, opplyste Gomes tidlig søndag morgen.

Ifølge innenriksministeren spredte flammene seg med voldsom kraft. Brannen skal true flere landsbyer i området.

Flere portugisiske medier har de siste dagene meldt om risiko for skogbranner i blant annet Algarve-området, som er landets mest populære turistdestinasjon. Årsaken er svært høye temperaturer.

RAFAEL MARCHANTE / REUTERS /NTB SCANPIX

NTB scanpix/Reuters/Axel Bugge

– En region der det oppstår mye brann

Landsbyen Pedrogao Grande og området rundt der skogbrannen nå herjer, ligger i innlandet, der det er mye skog.

– Dette er en region der det oppstår brann som følge av mye skog, men vi kan ikke huske å ha sett en tragedie av et slikt omfang, sier ordfører Valdemar Alves.

NTB scanpix/TT/Armando Franca

Ifølge UD er det foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt av brannen. Men den norske ambassaden i Lisboa følger situasjonen nøye.

– Vi oppfordrer nordmenn som måtte befinne seg i område om å forholde seg til råd fra lokale myndigheter, sier pressetalskvinne Ane Haavardsdatter Lunde i UD til Aftenposten.

NTB scanpix/Reuters/Rafael Marchante