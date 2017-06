Minst 62 døde i Portugal: - Kan være den største skogbranntragedien i manns minne

– Dette ser dessverre ut til å være den største skogbranntragedien i manns minne i Portugal, sa statsminister António Costa ifølge den portugisiske avisen Publico.

62 personer er bekreftet omkommet og mer enn 50 er skadet. Dødstallet er stigende i Pedrogao Grande.

Ifølge Publico er fem personer alvorlig skadet. Fire av dem er brannmenn, og den femte et barn.

Utelukker kriminell handling som årsak

Den nasjonale direktøren for påtalemyndigheten i Portugal, José Almeida Rodrigues, utelukker overfor avisen at noe kriminelt ligger bak brannen. Han peker i steden på at flammene mest sannsynlig startet på grunn av et lynnedslag.

– Alt peker temmelig klart mot naturlige årsaker. Vi har til og med funnet treet som ble truffet av lynet, sier Rodrigues.

679 brannfolk og 200 brannbiler ble tilkalt for å kjempe mot flammene som brøt ut lørdag ettermiddag. Sterk vind og høye temperaturer har gjort brannmannskapenes arbeid svært krevende, og ilden fortsetter søndag å rasere store skogområder helt ukontrollert.

NTB scanpix/TT/Armando Franca

Svikt i elforsyning og kommunikasjon

I tillegg har brannene ført til svikt i elektrisitetsforsyningen og mobildekningen i området.

– Nå prioriteres det å få brannen under kontroll. Etter det må vi få oversikt over hva som har skjedd, sier statsminister Costa.

RAFAEL MARCHANTE / REUTERS / NTB SCANPIX

60 skogbranner over hele landet

Blant de 59 skadede er en åtte år gammel jente som ble funnet gående alene med brannskader i nærheten av brannen, melder BBC og viser til avisen Corregio do Manhã.

Tordenvær nevnes som en mulig årsak til skogbrannen som finner sted i Pedrogao Grande, midt i landet, omkring 20 mil nordøst for Lisboa. Temperaturene i området har de siste dagene ligget på rundt 40 grader. Totalt brøt det ut rundt 60 skogbranner over hele landet i natt, ifølge BBC.

NTB scanpix/Reuters/Rafael Marchante

Ble fanget av flammene mens de satt i bilen

Tre av de omkomne døde av røyken fra skogbrannen og 22 av dem ble fanget av flammene mens de satt i bilen på vei mellom Figueiro dos Vinhos og Castanheira de Pera, opplyste Gomes tidlig søndag morgen.

Ifølge innenriksministeren spredte flammene seg med voldsom kraft. Brannen skal true flere landsbyer i området.

Flere portugisiske medier har de siste dagene meldt om risiko for skogbranner i blant annet Algarve-området, som er landets mest populære turistdestinasjon. Årsaken er svært høye temperaturer.

RAFAEL MARCHANTE / REUTERS /NTB SCANPIX

NTB scanpix/Reuters/Axel Bugge

– En region der det oppstår mye brann

Landsbyen Pedrogao Grande og området rundt der skogbrannen nå herjer, ligger i innlandet, der det er mye skog.

– Dette er en region der det oppstår brann som følge av mye skog, men vi kan ikke huske å ha sett en tragedie av et slikt omfang, sier ordfører Valdemar Alves.

NTB scanpix/TT/Armando Franca

Ifølge UD er det foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt av brannen. Men den norske ambassaden i Lisboa følger situasjonen nøye.

– Vi oppfordrer nordmenn som måtte befinne seg i område om å forholde seg til råd fra lokale myndigheter, sier pressetalskvinne Ane Haavardsdatter Lunde i UD til Aftenposten.

NTB scanpix/Reuters/Rafael Marchante