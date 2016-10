Minst 842 mistet livet i Haiti under orkanen

Orkanen har ført til enorme ødeleggelser i det fattige landet, der mange mennesker bor i vaklevorne skur.

Over 29.000 boliger er blitt ødelagt, mens 350.000 personer trenger umiddelbar hjelp, ifølge FN-kontoret for koordinering av nødhjelp.

USA varslet fredag at de sender et marinefartøy til Haiti for å hjelpe etter katastrofen.

– USS Mesa Verde har fått orde om å støtte den humanitære innsatsen Southcom i Haiti, sier en tjenestemann. Det er 300 soldater ombord på skipet. Disse kommer i tillegg til de 250 personene og ni helikoptrene som allerede er blitt bedt om å reise til Haiti.

Dieu Nalio Chery / TT / NTB Scanpix

Mangler oversikt

Nyhetsbyrået Reuters har beregnet tallet på ofre ved å innhente opplysninger fra en rekke lokale tjenestemenn i landet. De sentrale myndighetene har ennå ikke full oversikt og opererer med lavere tall.

Sivilforsvaret sør i Haiti har registrert 315 døde, men mangler tall på omkomne fra fire byer. En ansatt i sivilforsvaret i Beaumont, i utkanten av byen Jeremie, sier at teamet hans har funnet 82 omkomne som ennå ikke er registrert av sentrale myndigheter på grunn av dårlig kommunikasjon. De fleste ser ut til å ha mistet livet idet de ble truffet av gjenstander som vinden tok fatt i.

– Vi har ennå ingen kontakt med Port-au-Prince, og det er områder vi ikke har nådd fram til, sier Saint-Victor Jeune i det lokale sivilforsvaret.

ANDRES MARTINEZ CASARES / X03701

Plyndring

Mange haitiere har fått boligene sine omgjort til en haug med vrakgods, og det meldes også om omfattende plyndring. En 54-årig bonde, Telemaque Dieuseal, søkte tilflukt hos en slektning under orkanen. Da han kom tilbake til huset sitt, var både TV-apparatet, motorsykkelen og radioen borte.

– Tyvene var ute hele dagen etter stormen og stjal alt de kunne. Det kommer til å ta lang tid før jeg er tilbake på beina, sier han.

Dieu Nalio Chery / TT / NTB Scanpix

Skulle søke ly

Blant de omkomne er en kvinne og hennes seks år gamle datter. De var på vei for å søke ly i en kirke tirsdag morgen, men ble tatt av kraftige vindkast før de kom så langt, opplyser ordføreren i byen Cavaillon, Ernst Ais.

Ifølge Verdens barnefond UNICEF bor det en halv million barn i de verst rammede områdene. Selv om det har gått tre dager siden uværet rammet, er det fortsatt uklart hvor mange av dem som trenger øyeblikkelig hjelp.

Skader på veier og annen infrastruktur gjør det vanskelig for hjelpearbeidere å komme fram, skriver UNICEF i en pressemelding.

Frykt i Florida

Det samme uværet rammet fredag Florida. Amerikanske myndigheter er i høy beredskap, men så langt har ikke Matthew truffet USA så hardt som fryktet.

– Den har fortsatt tid til å ramme direkte. Dette er ikke over. Kan hende gjenstår det verste, sa Floridas guvernør Rick Scott fredag morgen lokal tid.

Orkanen løyet noe natt til fredag, og orkanen ble nedjustert fra fire til tre på en skala som går fra en til fem.

Men det er fortsatt frykt for at kraftige vindkast og store nedbørsmengder vil føre til store ødeleggelser langs kysten av både Florida, Georgia og South Carolina, eventuelt at vinden vil snu og blåse innover i landene.

Fredag morgen hadde 600.000 husstander mistet strømmen i Florida, og både trær og elektrisitetsstolper har veltet, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om omkomne. En kvinne skal imidlertid ha dødd fordi hun ikke fikk rask nok hjelp etter et hjerteinfarkt.