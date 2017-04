Minst fem personer drept i selvmordsaksjon i Kabul

En talsmann for det afghanske innenriksdepartementet sier at minst ti andre ble såret i angrepet onsdag. Talsmannen sier tallet på sårede kan stige. Målet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

Eksplosjonen fant sted samtidig som at flere tusen departementsansatte var på vei hjem for dagen.

IS tar i en kunngjøring som er formidlet av den ytterliggående islamistgruppas nettsted Amaq, på seg ansvaret for angrepet.

I starten av mars ble rundt 50 personer drept i et angrep mot Kabuls største militærsykehus. IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, men overlevende hevder angriperne messet "lenge leve Taliban" på pashto, ifølge AFP.

