Minst fire drept i eksplosjon ved amerikansk militærbase i Afghanistan

– Vi kan bekrefte at det var en eksplosjon ved Bagram flybase like etter klokken 5.30 i morges. Det er drepte og sårede. Vårt personell behandler sårede og vi gransker hendelsen, heter det i en kort uttalelse fra NATO lørdag morgen.

De bekrefter at det er minst fire er drepte og 14 sårede i angrepet, melder nyhetsbyrået AFT.

Verken NATO eller distriktets guvernør Abdul Shokor Qodosi har oppgitt nasjonalitet på de drepte og sårede.

– Identiteten er ikke kjent ennå. Den lokale styrken har ikke fått tilgang til å ta seg inn på basen og kartlegge situasjonen etter angrepet, sier han.

Lørdag morgen melder nyhetskanalen Al-Jazeera at Taliban tar på seg skylden for angrepet.

Distriktsguvernøren i Bagram, Abdul Shokor Qodosi, sier eksplosjonen skjedde i nærheten av et serveringsområde. Bagram ligger om lag 50 kilometer nord for Kabul.

Det er ikke klart hva som har forårsaket eksplosjonen på basen, som ligger i nærheten av Kabul.

Bagram er den største amerikanske militærforlegningen i Afghanistan. USA har fortsatt rundt 10. 000 soldater i landet. Basen er blitt angrepet av Taliban en rekke ganger. I desember i fjor ble seks amerikanske soldater drept av en selvmordsbomber på motorsykkel.

To år etter at NATO formelt avsluttet sitt kampoppdrag i landet, er sikkerhetssituasjonen blitt stadig verre. Torsdag ble seks afghanere drept da en kraftig bilbombe gikk av ved det tyske konsulatet i Mazar-i-Sharif. Også det angrepet tok Taliban på seg ansvaret for. (©NTB)