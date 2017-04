Mistanke om høyreekstremt motiv bak angrep på tysk fotballag

Det ble funnet tre identiske brev på stedet der de tre bombene gikk av tirsdag denne uken. De hadde et innhold som kunne tyde på at det var ytterliggående islamister med tilknytning til Syria som sto bak.

Men nå mener politiet at brevene kan ha blitt laget for å villede og få politiet til å tro av motivet var islamistisk.

Sikkerhetseksperter sier til Süddeutsche Zeitung at teksten i brevene som ble funnet på åstedet, trolig er skrevet av en tyskfødt person som har lagt inn språkfeil med vilje for å få det til å se ut som om det var skrevet av en som hadde et annet morsmål.

I stedet kan det ha vært politiske ekstremister som sto bak, enten på høyre- eller venstresiden, skriver en rekke tyske medier.

Påtalemyndighetens talskvinne Frauke Köhler har bekreftet at opplysningene er riktige, ifølge BBC.

Flere brev har dukket opp

I ettertid har to andre brev dukket opp. I det ene er det referanser til venstreradikale motiver, i det andre høyreradikale.

I det siste, som ble sendt som en epostmelding til avisen Tagesspiegel torsdag kveld, viser avsenderen til Adolf Hitler, klager over multikultur og truer med å gjennomføre et nytt angrep.

Dokumentet blir undersøkt av den føderale påtalemyndigheten i Karlsruhe, opplyser Köhler til nyhetsbyrået DPA.

Bombene ble utløst idet bussen var like ved, noe som førte til at to personer ble skadd, spilleren Marc Bartra, som skadd hånden og måtte operere, og en politimann, som fikk behandling for sjokk.

