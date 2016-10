Mistanke om påsatt brann i asylmottak i Stockholm

Politiet mistenker at brannen er påsatt og har innledet etterforskning.

Det er ikke meldt om personskader.

Ifølge Svenska Dagbladet er brannen nå under kontroll, men det vil pågå etterslukning utover formiddagen.

Asylmottaket ligger i Fagersjö sør i Stockholm. Dette er et mottak for nyankomne asylsøkere.

Fredag kveld var det noen som forsøkte å tenne på asylmottaket. Men den brannen ble avverget av personalet ved mottaket som drives av Stockholm kommune.

Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN



Oppdaget av politiet

Det var en politipatrulje som oppdaget brannen ved 01.30-tiden, forteller Carina Andersson, vakthavende ved Stockholmspolitiet til avisen Aftonbladet.

– Det kommer trolig til å pågå slokningsarbeide hele formiddagen, sier Roger Sverndal, operativ uteleder ved Storstockholms brannvesen til Svenska Dagbladet.

Ifølge ham brant det i to braggerigger og brannvesenet suier de reddet deler av den.

Det er i alt 13 bygninger på området, men politiet opplyser i morgentimene at det nå ikke er fare for at ilden skal spre seg.

Fikk ikke noe med seg

Carl Smitterberg, talesperson för Stockholm stad, säger att de boende har blivit omhändertagna. Man har ordnat med 44 platser på andra boenden runtom i staden.

– De evakjuerte fikk ikke med seg penger eller ID-kort eller noe annet. Så nå setter vi i gang kommunens ressurser. Vi ser til at de får mat og det er alt skaffet ny innkavrtering, forteller talsperson for Stckholm kommune Carl Smitterberg til avisen Expressen.