Mistenkt for Berlin-angrepet stoppet: Ropte og skjøt mot politiet før han selv ble drept

Fredag var jakten på det politiet mistenker er gjerningsmannen bak angrepet på julemarkedet i Berlin over.

Det bekreftet Italias innenriksminister Marco Minniti på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Klokken tre i natt, ved togstasjonen Sesto San Givanni, ble en mann stoppet ved en rutinekontroll. Han ble spurt om å legitimere seg. Umiddelbart trakk han opp en pistol og skjøt mot politibetjentene, sa Minnati.

– Mannen er uten tvil Anis Amri, mannen som er mistenkt for å ha stått bak terrorangrepet mot Berlin, sa ministeren, som var svært fornøyd med politiets innsats.

VIA REUTERS / X01348

Skjøt mot politiet da han ble stoppet

Ifølge innenriksministeren skjøt Amri mot de to politibetjentene som hadde stoppet ham. Før han ble skutt ropte ham «Allahu Akbar» (Gud er størst), ifølge italienske medier.

Den ene betjenten (36) ble truffet i skulderen, men er ikke alvorlig skadet. Politibetjenten (29) som skjøt og drepte den terrormistenke tunisieren hadde bare jobbet som politi i ni måneder og var fremdeles i prøvetiden sin, ifølge Corriere della Sera.

Amir skal ha blitt identifisert både ved fysiske kjennetegn og ved sammenligning av fingeravtrykk.

Hadde billett fra Frankrike

Avisen La Stampa skriver at politiet antar at den mistenkte 24-åringen nettopp hadde ankommet Italia, i og med at de fant togbilletten hans i ryggsekken.

Billetten skal ha vist at han har tatt tog fra Chamberry i Frankrike, like sør for Genève, via Torino, før han ankom Milano.

Anis Amri var kjent for politiet som en farlig person og har tidligere vært arrestert. Han fikk avslag på asylsøknaden sin i juli i år.

Bundekriminalamt

Politiet i Berlin spanet på tunisieren fra mars til september i år, etter informasjon om at han planla et innbrudd.

– Ifølge opplysningene skulle han skaffe seg penger som han kunne kjøpe automatiske skytevåpen for. Det er mulig at han senere ville utføre et terrorangrep sammen med andre person han kunne ha overtalt, het det i en uttalelse fra det tyske riksadvokatembetet i Karlsruhe tidligere denne uken.

Etter at den omfattende spaningen ikke føre til noe resultat annet enn at Amri skal ha solgt narkotika i en park, ble overvåkingen innstilt.

Styrte en lastebil inn i folkemengden

Markus Schreiber / TT / NTB Scanpix

En lastebil kjørte inn i et julemarked i Berlin like etter kl. 20 mandag kveld.

Berlin-politiets etterforskere bekreftet tirsdag morgen at lastebilen etter alt å dømme ble styrt inn i folkemengden med vilje. Det kaller hendelsen et «sannsynlig terrorangrep».

Ekstremistgruppen IS hevdet senere at en «en soldat av Den islamske staten» står bak som svar på oppfordringen om «å angripe folk fra koalisjonslandene».

Kjøretøyet som ble brukt var en svart Scania trekkvogn med polske registreringsskilter. Traileren var lastet med stålbjelker.

Kjøretøyet kjørte over gangveien like ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche og inn i julemarkedet.

Tysk politi bekreftet natt til tirsdag at tolv personer er døde. 48 personer ble skadet og får behandling på sykehus. For noen av dem er tilstanden alvorlig.