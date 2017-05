Politiet kunngjorde mandag at 23-årige Aaron Juan Saucedo er satt i varetekt i forbindelse med en seriedrapssak. Politiet har tidligere sagt at minst syv personer ble drept og to andre skadd over en fire måneder lang periode i fjor, men mandag oppjusterte de antall drepte til ni og sa det har vært totalt tolv skyteepisoder hvor den første fant sted i 2015.

Handout

Alle drapene med unntak av ett fant sted i et hovedsakelig latinamerikansk nabolag i Phoenix mellom mars og juli i 2016. Blant ofrene er en 12 år gammel jente som ble drept sammen med sin mor og hennes venninne, og en 32 år gammel mann som var på besøk hos sin gravide forlovedes familie. Av de ni han drepte, kjente 23-åringen kun en 61 år gammel mann som var en venn av Saucedos mor, som ble drept i 2015.

Phoenix’ politisjef Jeri Williams sier det var tips som førte til at Saucedo ble koblet til drapene. Han ble pågrepet i forrige måned i forbindelse med drapet i 2015.

Drapene

23-åringen er mistenkt for i alt ni drap, alle i Phoenix.

12. august, 2015 – skudd avfyrt i hjemmet. Ingen skadet.

16. august 2015 – Raul Romero (61) skutt og drept utenfor bilen sin.

1. januar 2016 – Jesse Olivas (22) blir beskutt og drept i det gjerningsmannen kjører forbi i bil.

17. mars 2016 – En 16 år gammel gutt blir skutt mens han er ute og går. Gutten overlevde.

18. mars 2016 – En 21 år gammel mann blir skutt mens han står utenfor bilen sin. Han overlevde.

1. april 2016 – Diego Verdugo-Sanchez (21) blir skutt og drept utenfor hjemmet sitt.

19. april 2016 – Liket av Krystal Annette White (55) blir funnet. Hun skal ha dødd av skuddsår.

3. juni 2016 – Horacio De Jesus Pena (32) blir skutt og drept utenfor hjemmet sitt.

10. juni 2016 – Manuel Castro Garcia (19) blir skutt og drept utenfor hjemmet sitt.

12. juni 2016 – Et tomt kjøretøy med skuddhull blir funnet.

12. juni 2016 – En bevæpnet mann skyter på to kvinner og en jente som sitter i en parkert bil utenfor hjemmet sitt. Angela Linner (31) og Maleah Ellis (12) dør på stedet. Maleah's mor, Stefanie Ellis, dør tre uker senere.

11. juli 2016 – En bevæpnet mann skyter på et kjøretøy med en 24 år gammel mann og en 4 år gammel gutt, ingen av dem blir skadet.

KILDE: USA Today

Påskekrim fra virkeligheten