Mollekleiv: – Store framskritt i beleirede områder

Mollekleiv befinner seg i Syrias hovedstad Damaskus, der han og flere norske kolleger jobber med å videreutvikle samarbeidet med Syrias Røde Halvmåne og Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Ble innstilt

– Etter angrepet på konvoien har vi fått tilgang i et omfang det er lenge siden vi har hatt, sier Mollekleiv på telefon til NTB.

Til tross for at nødhjelpsleveranser til fire byer ble innstilt som følge av angrepet, har Røde Kors nådd fram med leveranser flere andre steder.

– Det er store framskritt i flere beleirede områder. Vi kom inn med konvoier til Madaya, Foua og Kefraya søndag, og vi har nådd fram til Homs og et opprørskontrollert område nord for Homs. Vi har også fått reparert vannledninger som ble ødelagt inne i Aleppo. Det er livsviktig for folk som bor der, sier presidenten.

– Fredsavtaler hjelper

Etter at våpenhvilen i Syria brøt sammen sist mandag, har de syriske regjeringsstyrkene satt inn en offensiv mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo. Over 200 mennesker har mistet livet, og de om lag 250.000 menneskene som befinner seg i Øst-Aleppo har ingen muligheter til å flykte.

– Da våpenhvilen fant sted var det mulig å utføre mer humanitært arbeid enn både før og etter i områder rundt Aleppo. Det er altså hjelpsomt med en fredsavtale, selv om den tidvis blir brutt, sier Mollekleiv.

Han understreker samtidig at de omfattende kampene gjør det vanskelig å opprettholde varig tilgang til områdene.

– Syrias Røde Halvmåne har rent faktisk vært i alle beleirede områder i løpet av året, men så lenge kamphandlingene pågår gjør sikkerhetshensyn at man ikke kan bli værende. Det er en enorm appell til det internasjonale samfunnet om at man må legge egeninteresser til side og se sine forpliktelser overfor de frivillige, sier Mollekleiv.

– Desperate behov

Den norske Røde Kors-delegasjonen skal besøke flere områder i Syria de neste dagene, blant annet for å følge opp arbeidet med det økende antallet internt fordrevne i landet.

Åserud, Lise / NTB scanpix

– Å møte familier som har flyktet opptil seks ganger, og som har levd i dette lenger enn andre verdenskrig varte, det gir sterke inntrykk hver eneste gang, sier Mollekleiv.

Han forteller at det er roligere i den syriske hovedstaden enn i områdene rundt, men at alle er tydelig påvirket av situasjonen i landet.

– Det er desperate behov, og mange som er rammet og internt fordrevet. Hele landet er preget av denne vanvittige krigen, sier Mollekleiv.

Den syriske offensiven mot Aleppo den siste uken og angrepet på nødhjelpskolonnen, har ført til at hjelpeleveranser til fire byer er innstilt.

– Sivile og helsearbeidere blir drept og skadd i et omfang vi ikke har sett tidligere. Sykehus, helsestasjoner og ambulanser angripes. Det er et brudd på internasjonal humanitær rett, som sier at alle har rett på hjelp, understreker Mollekleiv.